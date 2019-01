Antonino Cannavacciuolo/ Video, le “pacche” del giudice sono sempre più forti! (Masterchef Italia 8)

Sempre più severo il campano Antonino Cannavacciuolo, ritornato nelle vesti di giudice grazie a Masterchef Italia 8. Lo chef non intende fermarsi e sono tanti gli appuntamenti televisivi che hanno contribuito alla sua popolarità, anche se non è detta l’ultima parola. Alcuni fan infatti credono che Cannavacciuolo si sia stancato del piccolo schermo e che presto potrebbe fare una scelta simile a quella di Carlo Cracco. Il motivo sarebbe da ricercare nella serietà con cui ha affrontato i casting della prima puntata, anche se la lode per un concorrente in particolare è arrivata già nelle prime battute del cook talent. Merito del piatto di Guido, che nonostante l’eccessiva lentezza è riuscito a donare un grande equilibrio alla sua ricetta. Intransigente invece di fronte al già popolare Verando, per via dei numerosi errori presenti nella preparazione. Per questo arriva il primo no secco ad un concorrente promettente, almeno a giudicare dai tre sì ricevuti dal resto dei giudici. La cottura sbagliata ha spinto inoltre Cannavacciuolo a dire di no anche ad Alessandro ed alle sue tagliatelle con gamberi rossi, così come Caterina ha ricevuto una tirata d’orecchie per aver pescato il pesce spatola il giorno prima della competizione e non quella stessa mattina. “Alle cinque”, ha precisato inoltre il giudice.

Clicca qui per il video “Una giornata con Cannavacciuolo”

Antonino Cannavacciuolo, Masterchef Italia 8: pronte delle sorprese

A Masterchef Italia 8, Antonino Cannavacciuolo potrebbe riservare delle sorprese. Non ha mai chiuso un occhio di fronte ad alcuni errori gravi, come la cottura di pesce e crostacei. Per questo i concorrenti sono già avvisati: per non farlo innervosire, si dovrà puntare tutto sull’equilibrio e le capacità tecniche. Apprezzati invece tutti coloro che decideranno di osare oltre il limiti, anche se con il rischio di compiere un madornale errore. Lo ha dimostrato Giuseppe di Pavia, un volto conosciuto ai gudici per aver tentato la sorte anche nel talent. Cannavacciuolo in particolare ricordava il suo volto e persino la sua storia, ma di fronte al raviolo di cernia con riduzione di fragole non ha potuto che fargli i complimenti. Addirittura il miglior abbinamento che abbia mai assaggiato nella sua vita, ha detto al concorrente. La visione culinaria di Cannavacciuolo si avvicina così sempre di più ai must che Bruno Barbieri pretende dai concorrenti. Serietà e passione non bastano, anche se il cuore può spingere a cucinare in modo spettacolare. Per conquistare lo chef campano bisognerà quindi andare oltre e soprattutto dimostrare di vedere nella ristorazione il proprio futuro.

Sta prendendo una “brutta piega”?

Antonino Cannavacciuolo sta prendendo una ‘brutta piega’? Se lo chiedono i fan di Masterchef Italia 8, che hanno poco gradito alcuni atteggiamenti dello chef e del resto dei giudici. Cannavacciuolo è stato sempre fra i preferiti dei telespettatori, ma sembra che la prima puntata abbia messo in luce anche un atteggiamento negativo, più aspro rispetto al passato. In particolare qualcuno non ha gradito la severità del giudice di fronte alle bombe di gnocchi cucinate dalla friulana Gloria, così come la poca cortesia che avrebbe dimostrato verso la simpaticissima nonna Anna. Una vecchietta senza freni che ha deconcentrato lo chef durante l’assaggio. Il suo atteggiamento ha spaccato a metà il pubblico italiano, che sui social ha lamentato un’eccessiva presunzione da parte di tutti i giudici. Sorpresi gli ammiratori di Cannavacciuolo, che hanno sempre visto in lui il gigante buono sempre pronto alla battuta e soprattutto alle pacche sulle spalle. Sarà forse tutto dovuto a quei progetti che “bollono in pentola” di cui lo chef stellato parla in modo misterioso sui social? A giudicare dalla foto postata su Instagram, sembra che il giudice sia pronto a ristrutturare un locale. Sarà vero? Clicca qui per vedere la foto di Antonino Cannavacciuolo.

Una giornata con Cannavacciuolo

Cambi nel suo ristorante





© RIPRODUZIONE RISERVATA