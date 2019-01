Ascolti TV 23 gennaio/ Bene Al Bano Carrisi: flop per La Repubblica di Piero Chiambretti e Rai1

Ecco gli ascolti TV dei programmi televisivi andati in onda ieri, mercoledì 23 gennaio 2019. Al Bano Carrisi ha concluso discretamente anche se sul web, si parla di ascolti buoni solamente per via di una concorrenza assolutamente poco aggressiva. Piero Chiambretti invece, ha deluso i telespettatori, nonostante gli ospiti decisamente forti e lo scontro tra Marina Di Guardo (mamma di Chiara Ferragni) e Roberto D’Agostino. Su Rai1 invece, il docufilm Figli del destino ha registrato un netto di 2.969.000 telespettatori, share 12.39%, venendo considerato il mezzo flop della serata. Su Rai 2 la replica de La porta rossa è andata bene, registrando 1.408.000 telespettatori, share 5.86% e in attesa della sua seconda stagione. Prosegue come sempre, anche il successo di Chi l’ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli, ha registrato nella presentazione 1.746.000 telespettatori, share 6.56% e nel programma 2.199.000, 10.07%.

Ascolti TV 23 gennaio 2019

Tornando a Mediaset e gli ascolti TV, scopriamo in dettaglio quanto ha totalizzato lo show musicale con Al Bano Carrisi. “55 passi nel sole” ha registrato un netto di 3.368.000 telespettatori, share 18.31%. Su Italia 1 Il film dal titolo “Una spia e mezza”, in prima tv, ha registrato un netto di 2.078.000 telespettatori, share 8.88%. Su Rete4, la Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, si è portata a casa un deludente risultato: 785.000 telespettatori, share 3.88%. Per quanto riguarda i dati auditel delle reti minori: su La7 Il film “Giorni di Tuono” ha registrato 554.000 telespettatori, share 2.28%. Su Tv8 Il film “Dragon Trainer” è stato guardato da 472.000 telespettatori, share 1.9%.Su Nove in ultimo, “Clandestino – La mafia albanese”, in prima tv, ha registrato 451.000 telespettatori, share 1.8%. risultati un po’ tiepidi anche per gli ascolti della TV pomeridiana. Barbara d’Urso con Pomeriggio 5, nella prima parte 2.110.000, 15.85% e nella seconda 2.253.000, 15.13%. Nonostante questo, ha vinto ugualmente contro La Vita in Diretta che ha registrato nella prima parte 1.606.000, 12.62% e nella seconda 1.995.000, 14.21%.al bano

© RIPRODUZIONE RISERVATA