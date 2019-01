Belen Rodriguez/ Mamma a tempo pieno con Santiago: quando tornerà in tv?

Belen Rodriguez mamma a tempo pieno con il figlio Santiago. Dopo aver condotto con grande successo l’ultima edizione di Tu sì que vales, la showgirl argentina, in attesa di nuovi impegni televisivi, trascorre e sue giornate dividendosi tra famiglia, amici e set fotografici. Quando non lavora in tv, Belen è sempre impegnata in shooting fotografici, ma nonostante tutto, non fa mai sentire la sua assenza al figlio Santiago che, da quando è nato ha cambiato totalmente la vita della Rodriguez. Dotata di un forte istinto materno, Belen cercva di trascorrere con Santiago tutto i suo tempo libero per non perdersi nulla della sua infanzia. Il prossimo 9 aprile Santiago compirà 6 anni e per mamma Belen sarà un momento speciale. Al figlio, Belen avrebbe voluto regalare già da tempo un fratellino o una sorellina, ma il destino ha deciso diversamente. Attualmente single, la showgirl si sta dedicando solo al suo piccolo principe e al lavoro. In primavera, dunque, Belen tornerà in tv con un nuovo progetto?

BELEN RODRIGUEZ: GLI ALLENAMENTI A CASA FANNO IMPAZZIRE I FAN

In attesa di tornare in tv, Belen Rodriguez continua a posare come modella per diversi marchi. Sempre bellissima e in perfetta forma, nonostante abbia ricevuto un bel regalo da madre natura, la showgirl argentina è solita allenarsi e seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Sui social, Belen Rodriguez pubblica abitualmente i video dei suoi alenamenti che, puntualmente, fanno impazzire i fans. La showgirl si allena anche quando è a casa e l’ultimo video pubblicato su Instagram Stories ha mandato in visibilio i suoi 8 milioni di followers. Diversamente dagli altri anni, però, Belen sceglie un allenamento che le permetta di restare in forma e concedersi qualche extra a tavola senza trasformare il suo corpo che, ai fans, piace meno muscoloso e più naturale.





