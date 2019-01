Brigitte Nielsen, mamma di Aaron / Foto, l’attrice stupisce tutti sui social: fisico al top a 55 anni

Cinquantacinque anni e non sentirli. Brigitte Nielsen si è definita qualche tempo fa “la mamma più vecchia d’America”, fatto sta che lo scorso 23 giugno 2018, l’attrice è diventata mamma di Frida, bambina nata con la fecondazione in vitro, da un ovulo che la Nielsen aveva congelato quando aveva 40 anni, come lei stessa sveva rivelato al magazine People all’indomani della nascita. Ma in questi giorni, della Nielsen si sta parlando molto per un altro figlio che è pronto a farsi conoscere dal pubblico italiano. Aaron è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 e il pubblico del reality ha immediatamente scorto la fortissima somiglianza del ragazzo con sua madre. Aaron non è l’unico figlio maschio di Brigitte Nielsen.

FISICO PERFETTO A 55 ANNI PER L’ATTRICE

L’attrice, oggi 55enne, è mamma di Julian Winding, 34 anni, avuto dal musicista Kspar Winding, di cui ha seguito le orme; Raoul Ayrton e, appunto, Douglas Aaron Meyer, figli dell’attore Raoul Meyer; e Killian Marcus Nielsen, avuto dal giocatore di football Mark Gastineau. Lo scorso anno, come ricordato anche prima, è diventata mamma della sua prima bambina, Frida. La famiglia adesso è davvero al completo per la bella attrice che, proprio nelle ultime ore dopo quasi una settimana, è tornata su Instagram pubblicando nuovi scatti (Clicca qui per vederli) dal LA Art Show che la vedono in pantaloni e giacca neri abbinati e in grandissima forma. A 55 anni, Brigitte Nielsen mostra di essere una donna ancora meravigliosamente in forma e bellissima. Chissà se deciderà di dire qualcosa anche sull’avventura di suo figlio Aaron all’Isola.

