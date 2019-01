Che Dio ci aiuti 5/ Anticipazioni terza puntata: Azzurra vende il convento e va via?

Non si ferma il successo di Che Dio ci aiuti 5 che si sta confermando una delle fiction più amate dal pubblico italiano incollando davanti ai teleschermi con la seconda puntata 5.948.000 spettatori pari al 26.1% di share e che torna in onda oggi, giovedì 24 gennaio, in prima serata su Raiuno con la terza puntata. Protagoniste assolute della fiction sono Elena Sofia Ricci nelle vesti della simpaticissima Suor Angela, Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra e Valeria Fabrizi che interpreta Suor Costanza, pronta a bacchettare le ragazze, ma anche ad aiutarle ogni volta che ne hanno bisogno. La quinta stagione prevede anche diverse novità tra le quali la presenza di Raniero Monaco di Lapio che interpreta Athos, un imprenditore interessato all’acquisto del convento e che è stato anche un amore di Azzurra, vedova dopo la morte del suo grande amore Guido e Ilaria Spada che interpreta le gemelle che, con la loro presenza in convento, stanno aiutando Azzurra a superare il grave lutto che l’ha colpita.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “BASTA UN CLICK”

Nel primo episodio della serata dal titolo “Basta un click”, Suor Angela continuerà a controllare Ginevra scoprendo i motivi che la rendono così nervosa. Suor Costanza, invece, scopre il segreto delle due gemelline che sono state accolte in convento dopo la fuga della madre che è volata a Los Angeles per realizzare il sogno di avere successo a Hollywood. Per Suor Costanza, però, le cattive segrete non sono ancora finite. La suora, infatti, scopre che la nipote Maria è perseguitata dal suo ex fidanzato mentre Azzurra, sempre più preoccupata per Valentina, trascorre il suo tempo sempre accanto all’amica. Nonostante l’affetto e le attenzioni che riceve, però, Valentina non cambia idea e prendere una decisione difficile e destinata a cambiare per sempre la sua vita.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “TU CHIAMALE SE VUOI FISSAZIONI”

Nel secondo ed ultimo episodo della serata dal titolo “Tu chiamale se vuoi fissazioni”, Ginevra si ritrova a dover affrontare un caso difficile. In suo soccorso arriva Suor Angela che riesce a risolvere la situazione. Nico e Maria, nel frattempo, continuano a frequentarsi. Il ragazzo, però, stando di portare avanti una relazione clandestina, chiede a Maria di raccontare a tutti la verità, ma quali sono le sue vere intenzioni? Nico è davvero innamorato di Maria o sta cercando di dimenticare Monica che, a lui, ha preferito il marito? Azzurra, invece, dopo aver messo da parte la sua vita per dedicarsi a Valentina, annuncia che ha intenzione di vendere il convento ora che l’amica sta meglio per potersi ricostruire una vita lontano dai dolorosi ricordi. Azzurra, però, precisa che venderà il convento solo ad una persona che riuscirà a conquistare la sua fiducia.



