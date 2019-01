Claudia Dionigi è la scelta di Lorenzo Riccardi?/ Video Uomini e donne, lite in studio: “Tornassi indietro…”

Uomini e donne oggi riparte dal trono classico e dalla scelta di Lorenzo Riccardi, almeno quello che tutti pensano lo sia. Il bel tronista ed ex corteggiatore di Sara Affi Fella, ha deciso di mettere alla prova le sue corteggiatrici dopo che entrambe si sono dette pronte a dirgli no dopo i suoi ultimi colpi di testa, questo non farà altro che peggiorare le cose? Stando alle ultime anticipazioni sulla reazione di Claudia Dionigi sembra proprio di sì. Maria De Filippi ha chiesto al tronista se era pronto ad andare avanti con il suo piano e quando le ragazze sono uscite dallo studio, tutto è andato come previsto e come di consueto se non fosse che poi tutto è venuto a galla facendo sorridere il pubblico e lasciando senza parole Claudia Dionigi, la prima ad essere entrata in studio per la scelta e la prima ad aver detto sì al tronista. Ma qual è la dichiarazione che Lorenzo le ha fatto e quale la sua risposta?

LA RISPOSTA DI CLAUDIA DIONIGI

Questo lo capiremo solo oggi con la messa in onda della puntata quasi un mese dopo la registrazione. Claudia Dionigi ha risposto sì alle parole di Lorenzo salvo poi uscire dallo studio per lasciare spazio alla sua rivale e, alla fine, rientrerà scoprendo l’inganno. A quel punto non sono mancate le liti e gli scontri in studio ma Claudia non è andata via, anzi. Quando Maria De Filippi chiederà alla corteggiatrice di rientrare, lei lo farà ma non mancheranno accuse e delusione: “Maria se io tornassi indietro direi di nuovo di sì, perché è quello che sento è quello che provo”. Come andrà a finire per il tronista e le sue corteggiatrici? Lo scopriremo oggi pomeriggio con la messa in onda della scelta di Lorenzo Riccardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA