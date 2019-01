Concorrenti Isola dei Famosi 2019/ Chi sono gli uomini e le donne del cast: spazio per i 4 Saranno Isolani

Questa sera, giovedì 24 gennaio, partirà ufficialmente la 14esima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Al timone ancora una volta Alessia Marcuzzi che, dopo il visibile stress dello scorso anno con il canna-gate e le continue “denunce” di Striscia la Notizia, ha deciso lo stesso di tornare, più forte di prima. Al suo fianco in studio, due opinioniste d’eccezione che non vedono l’ora di stupire nuovamente il pubblico: Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Inviato in Honduras invece, sarà Alvin ma attualmente fa la “parte” del naufrago (infiltrato). Di questo, approfondiremo nella parte proprio legata ai veri protagonisti: i naufraghi. Dopo la comunicazione ufficiale del cast, non c’è stato modo di esaltarsi molto anche perché, i concorrenti scarseggiano per popolarità. Nonostante questo, molti addetti ai lavori giurano che ci saranno numerose sorprese e molte personalità, saranno immediatamente molto forti e rappresentative di uno spettacolo che il web reclama sempre a grande voce: il trash. Dopo questa prefazione, andiamo a scoprire i concorrenti divisi in uomini e donne.

Concorrenti Isola dei Famosi 2019: chi sono gli uomini

Arriva sull’Isola dei Famosi 2019, completo di addominale scolpito (che piacerà a tutti), Aaron Nielsen, figlio della più famosa Brigitte. 25 anni e modello: “Temo solo per le reazioni che il mio corpo può avere quando viene messo a dura prova”, ha dichiarato. In campo anche Abdelkader Ghezzal, 34 anni ed ex calciatore: “Parto per fare un’esperienza di vita e ho paura di me stesso. Il cibo mi mancherà sicuramente”, afferma. Il 54enne Kaspar Capparoni, non vede l’ora di debuttare nel gioco: “Parto per curiosità, molti amici che vi hanno già partecipato tornano entusiasti” dichiara l’attore. Poi è la volta di Luca Vismara, ex volto di Amici. 27 anni e la coperta di Linus anche in Honduras: “Porto con me una coperta perché sono freddoloso”. Marco Maddaloni, dopo aver vinto Pechino Express, ci riprova con L’Isola: “Voglio dare un futuro solido ai miei figli e fare qualcosa cosa per raggiungere questo obiettivo” ammette. Paolo Brosio invece, arriva in gioco con un preciso compito: in caso di vittoria devolverà “l’intera cifra alla costruzione di un ospedale a Medjugorje”. Riccardo Fogli, ex cantante dei Pooh, si rimette in gioco a 71 anni: “L’Isola ha in sé magia e sofferenza, il mare e la natura”.

Concorrenti Isola dei Famosi 2019: chi sono le donne

Dopo gli uomini dell’Isola dei Famosi, scopriamo le concorrenti donne. Demetra Hampton, dopo anni di teatro, torna con un reality: “Certamente mi mancherà il mio Paolo” ha confidato l’americana riferendosi al fidanzato Paolo Filippucci. Spazio poi, per la spumeggiante Jo Squillo, 58 anni e non sentirli: “Parto per prendermi una vacanza dopo 40 anni di lavoro. Non ho paura di nulla”, ha dichiarato la milanese. Anche Grecia Colmenares ha un compito in Honduras: “Voglio farmi conoscere come persona e non solo attraverso i personaggi che interpreto”. Marina La Rosa, dichiara di volere partire perché: “Anche le casalinghe hanno bisogno di ferie”. Sarah Altobello, dopo un passato da sosia di Ivana Trump e opinionista, debutta all’interno di uno spettacolo importante: “Voglio ritrovare una Sarah fatta di essenza e non di parvenza” ha confidato la ‘copia’ della First Lady. Si rimette in gioco anche la 47enne Youma Diakite: “Voglio conoscere i miei limiti e capire se forza e resistenza”. Grande attesa per Taylor Mega: “Mi metto alla prova, voglio fare un’esperienza estrema” ha rivelato l’influencer con più di un milione di follower. In ultimo, Viktoria e Virginia Mihajlovic 21 e 20 anni, studentesse e figlie dell’ex calciatore Sinisa Mihajlovic. “È un’opportunità che capita una volta nella vita”, hanno affermato.

Concorrenti Isola dei Famosi 2019: i quattro “Saranno Isolani”

In Honduras con il cast dell’Isola dei Famosi 2019, anche in quattro concorrenti di Saranno Isolani arrivati in finale: due uomini e due donne. Tra di loro, attraverso il televoto, solamente uno potrà diventare il naufrago della 14esima edizione. Scopriamo chi sono! Alice Fabbrica ha 22 anni ed è una travel influencer e aspirante showgirl. “Sono tosta e molto ambiziosa. Sono schietta e sincera” ha ammesso l’ex corteggiatrice di Marco Cartasegna di Uomini e Donne. Giorgia Venturini ha 34 anni e lavora nel settore comunicazione-media. “Sono una ragazza determinata e con un sano egoismo che non guasta mai” ha affermato la mora nata a Rimini. Giovanni John Vitale è un go-go boy partenopeo. Si definisce il classico ‘macho’ napoletano, ammettendo anche di essere un latin lover in amore, tra le curiosità, ha partecipato a The Lady di Lory Del Santo. In ultimo, Yuri Rambaldi. Il 25enne è diventato famoso dopo avere partecipato all’ultima edizione di Ex On The Beach. Dice di essere single e il suo ideale di donna è mora, tatuata, curata nell’aspetto e con il seno rifatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA