DEMETRA HAMPTON/ “Parto perché è una nuova esperienza che mi intriga” (Isola dei Famosi 2019)

Ci sarà anche Demetra Hampton nel cast della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. L’attrice e modella sarà una delle naufraghe concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in partenza da giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Al timone ancora una volta Alessia Marcuzzi, che quest’anno sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva dalle opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Tra i nomi dei naufraghi c’è anche quello dell’attrice americana, volto noto ed amatissimo degli anni ’90. E’ arrivata l’occasione che aspettava da tempo l’attrice americana che un pò di tempo fa aveva raccontato al settimanale Spy: “Non ho mai lasciato il mondo dello spettacolo. Semmai ho deciso di non fare la prezzemolina, resto in attesa di un’occasione senza scalpitare. Non mi interessa più andare agli eventi mondani, non mi serve più”.

Demetra Hampton a L’Isola dei Famosi

Ebbene si Demetra Hampton è una concorrente de L’Isola dei Famosi 2019. All’età di 50 anni l’attrice, conosciuta e ricordata per il personaggio di Valentina interpretato nell’omonima serie televisiva ispirata al fumetto di Guido Crepax, è pronta a partire alla conquista dell’Honduras dove dovrà vedersela con la fame, la sete e i mosquitos. L’attrice americana ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di aver deciso di partire per un solo motivo: “perché è una nuova esperienza che mi intriga”. Una volta arrivata sull’isola l’attrice e modella è consapevole che più di tutto le mancherà: l’amore della sua vita Paolo, la famiglia e gli amici di Roma. Per sopravvivere la Valentina dell’omonima serie tv ha deciso di voler puntare sulla sua sportività e sulla voglia di lottare, ma divertendosi. Pregi e difetti? Di sicuro ameranno la semplicità ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni rivelando che proprio il suo pregio è al tempo stesso il suo più grande difetto.

Sogna Ballando con le stelle

Non è la prima volta per Demetra Hampton in un reality show. In passato, infatti, l’attrice e modella americana ha partecipato a La Talpa come ha raccontato durante una vecchia intervista al settimanale Spy: “ho accettato solo La Talpa perché sono una sportiva estrema. Sono una mangiafuoco, faccio paracadutismo, bungee jumping da 200 metri, pilota di macchina, subacquea estrema. Ho un portfolio pieno di brevetti con tutti gli sport più estremi, mi dà adrenalina”. Sui progetti futuri: “Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle, quello sì, perché è uno dei pochi programmi eleganti della tv. Mi metterei in gioco e accetterei qualsiasi critica”.



