Elodie Di Patrizi molestata sui mezzi pubblici/ Video, la cantante sbotta: “io mi vesto come caz*o mi pare”

Elodie Di Patrizi è furiosa per un episodio che l’ha coinvolta, suo malgrado, questa mattina. La cantante ha deciso di raccontare tutto ai fans pubblicando alcune storie su Instagram con cui si è scagliata contro tutte le persone che, con il loro giudizio, fanno sentire inadeguati gli altri. A rovinare la giornata di Elodie non è stato un uomo, ma una donna che, durante un viaggio sui mezzi pubblici, ha avuto da ridire sull’abbigliamento sfoggiato dalla cantante. La Di Patrizi, rimasta sola dopo la fine della collaborazione con Fabrizio Giannini, ha sentito gli occhi di una signora puntati addosso durante un viaggio in metro. Il motivo? L’abbigliamento della cantante che, dovendo andare in palestra, indossava dei semplici leggins che, a detta della signora in questione, richiamavano l’attenzione degli uomini sul lato B. “Oggi sono uscita in tuta, con i leggins, perché devo andare in palestra. Quindi prendo la metro, entro, e c’è una signora che mi guarda con la faccia disgustata. Al che, giustamente la guardo e dico: mi scusi signora c’ho qualche problema? Lei mi guarda e mi fa: se va in giro così tutti le guardano il se..re”, afferma la Di Patrizi che si sfoga rivelando la sua reazione.

ELODIE DI PATRIZI IMPORTUNATA SUI MEZZI PUBBLICI: LA REAZIONE DELLA CANTANTE

Di fronte alle parole della signora, Elodie Di Patrizi non è rimasta in silenzio anche se la sua reazione è stata diversa da quella che avrebbe voluto. Senza perdere la pazienza e rispettando comunque la signora, Elodie ha risposto: “Le volevo dire: io mi vesto come c…. mi pare” ha prima affermato “Ma dato che sono una persona educata le ho detto: signora credo che io possa vestirmi come voglio. Non sto dando fastidio a nessuno”. Nel video con cui si è sfogata, poi, la cantante ha aggiunto di aver voluto condividere la sua storia per esortare tutti a non lasciarsi condizionare dal giudizio delle persone. “C’è gente che ancora oggi cerca di dar fastidio al prossimo facendolo sentire a disagio. Beh con me non ci riescono e spero che non ci riescano con nessuno. Vaff……!”, conclude la cantante. Cliccate qui per vedere il video.



