Fabio Fazio vs Matteo Salvini/ Il conduttore: “disumano e incoerente”. Il ministro: “incassa che ti passa”

Scontro all’ultimo tweet tra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Il botta e risposta tra il conduttore e il Ministro dell’Interno avviene su Twitter dove il conduttore, commentando lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto che ha portato centinaia di immigrati fuori del centro d’accoglienza, ha puntato il dito contro il provvedimento del Governo. “Lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto è un’ulteriore prova di disumanità e incoerenza. Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l’insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia”, ha scritto il conduttore sul proprio profilo Twitter intervenendo nel dibattito sui migranti. La replica de Ministro Salvini è arrivata puntuale. Su Twitter, infatti, il leader della Lega non ha perso tempo nel replicare: “Il milionario (a carico degli italiani) dice che sono disumano. Più si arricchiscono, più perdono il contatto con la realtà. Incassa che ti passa, io vado avanti nel nome del buon senso e del rispetto delle regole. Bacioni”.

GLI SCONTRI TRA FABIO FAZIO E MATTEO SALVINI

Non è la prima volta che Fabio Fazio e Matteo Salvini si scontrano. Il Ministro dell’Interno punge il conduttore sul tema stipendio. Nel corso di una diretta Facebook, infatti, il leader della Lega ha attaccato il conduttore di Che tempo che fa, reo di guadagnare troppo. “Ho dormito quattro ore e sono orgoglioso del mestiere che faccio, anche se qualcuno poi critica… Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto due conti a spanne: Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell’Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone”, ha detto Salvini. Oggi, però, lo scontro si è spostato sul tema degli immigrati, ma anche in questo caso, Salvini ha punto il conduttore sullo stipendio.

Il milionario (a carico degli Italiani) dice che sono DISUMANO. Più si arricchiscono, più perdono il contatto con la realtà. Incassa che ti passa, io vado avanti nel nome del buon senso e del rispetto delle regole. Bacioni😘 pic.twitter.com/W5PqyOyas5 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 23 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA