Filippo Nardi/ In Honduras, ma non come inviato: sono solo la copertura di Alvin… (Isola dei Famosi 2019)

Filippo Nardi non sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019: al contrario di quanto annunciato nei giorni scorsi, non sarà lui a guidare l’avventura dei nuovi concorrenti in Honduras. Al suo posto, così come in molti avevano auspicato negli ultimi mesi, trova spazio invece l’amatissimo Alvin, che proprio nei giorni scorsi, dato ormai per certo nel cast dei partecipanti, si è imbarcato con gli altri vip per raggiungere l’Honduras. A svelare il mistero sui rumors, che per giorni hanno visto Nardi come inviato, è stata Alessia Marcuzzi, che nel corso della conferenza stampa ha confermato: “Abbiamo fatto questo scherzo perché volevamo avere all’interno del gruppo una sorta di talpa. Da una settimana Alvin sta raccogliendo informazioni e indiscrezioni. Credo sia una cosa divertente, perché loro non se l’aspettano”.

“VOGLIO TORNARE AL GRANDE FRATELLO”

Noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, dove ha messo fine al suo percorso dopo pochi giorni di permanenza, Filippo Nardi si è fatto conoscere dalle nuove generazioni grazie all’Isola dei Famosi dello scorso anno. Oggi, però, sente di non averne ancora abbastanza e spera di poter replicare l’esperienza nel programmi che l’hanno reso famoso: “Mi piacerebbe tornare a tutti e due, però prima al Grande Fratello rimettendo di nuovo piede a Cinecittà dopo vent’anni e calpestare la casa che mi ha dato lo spunto di fare questo lavoro”. L’idea, conferma l’ex isolano a Il Giornale, è quella di sottoporsi al giudizio del televoto, al quale nel 2001 si è sottratto troppo presto, poiché insofferente alle regole imposte dal format: “Mi piacerebbe tornare al Grande Fratello per riscattarmi dall’immagine di me come ribelle, violento e psicopatico. Tornare al Gf e fare il mio percorso”.

FILIPPO NARDI IN HONDURAS: “SONO QUI E ATTENDO UN…”

Resta ancora il mistero sulla presenza di Filippo Nardi all’Isola dei Famosi 2019. Le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa hanno chiarito una volta per tutte che non sarà lui l’inviato per la nuova edizione del format; ma quale sarà il suo ruolo sull’Isola? In attesa di scoprirlo, non possiamo fare a meno di notare che l’ex concorrente si trova attualmente in Honduras, da dove ha recentemente condotto il format “Saranno isolani” e condiviso alcuni scatti che lo ritraggono circondato dai panorami mozzafiato delle Cayos Cochinos. “Sono qui seduto in attesa di un trasferimento su un’isoletta vicina”, si legge in un posto condiviso sui social. Lo vedremo nuovamente tra i vip o il suo sarà soltanto un ruolo da ospite? Ecco cosa ha dichiarato l’ex naufrago qualche giorno fa sulla possibilità di tornare nel cast dei concorrenti: “Se mi dessero un materasso e un po’ d’acqua dolce per farmi la doccia e lavarmi i vestiti e magari un pizzico in più da mangiare, io ci starei anche sei mesi sull’Isola dei Famosi”.



