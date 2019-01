FRANCESCA CIPRIANI E MAGO OTELMA, COSA SONO LE POLENE?/ Uno solo sarà naufrago (Isola dei Famosi 2019)

Francesca Cipriani e Mago Otelma potrebbero diventare concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Ebbene sì, la quattordicesima edizione del reality show in partenza da giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5 si preannuncia ricco di sorprese e novità. A cominciare dall’ingresso delle due nuove opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio fino all’introduzioni di un nuovo ruolo. Si tratta delle “polene” (nel linguaggio marinaresco sono gli ornamenti sulla prua degli antichi velieri), ossia due ex concorrenti della precedenti edizioni del reality sono pronti a sfidarsi per restare all’interno del gioco. I due concorrenti vivranno per una settimana sull’Isola e allo scadere del settimo giorno spetterà ai naufraghi ufficiali decidere chi tra i due potrà continuare la sua avventura. Il vincitore si sfiderà la settimana successiva con un altro ex concorrente naufrago “polene” che ogni settimana farà il suo arrivo sull’isola. Alla sesta puntata la ‘polena’ che avrà superato tutte le sfide potrà entrare di diritto come concorrente nel cast de L’Isola dei Famosi 2019.

Francesca Cipriani: “scrivo a Salvini”

Intanto in questi giorni Francesca Cipriani, ospite di Un giorno da pecora, ha raccontato del suo inedito rapporto con Matteo Salvini. “Io scrivo a Salvini ‘Gnam gnam, che buono!’ quando lui pubblica foto di cibo e lui mi risponde, simpaticamente, con delle frasi carine… Più o meno anche lui scrive ‘gnam, gnam’ anche a me. È una persona semplice e umile, apprezzo le persone così. Poi ha gli attributi, sicuramente è un uomo affascinante con una personalità vera” ha detto la ex concorrente naufraga della passata edizione de L’Isola dei Famosi, che dopo Walter Nudo avrebbe puntato il Ministro degli Interni. I conduttori, infatti, fanno notare alla showgirl che da diversi mesi Salvini si è lasciato con Elisa Isoardi.

E se Salvini fosse davvero single…

“È single? Sì, credo che sia single. Se mi piace Salvini? Le persone bisogna conoscerle dal vivo, noi non ci siamo mai visti né mai incontrati. Io lo stimo moltissimo come uomo e sta facendo tantissime cose per l’Italia” precisa la Cipriani. Poi la showgirl, come sempre spigliata e solare, si spinge oltre dicendo: “Fidanzarsi con Matteo Salvini? È una parola grossissima fidanzarsi e io, ripeto, dal vivo non l’ho mai visto. Di sicuro è un uomo con gli attributi, è un uomo affascinante, sicuramente, con una personalità vera, e a 34 anni non voglio farmi incantare da qualche muscolo… Potrebbe essere un compagno di forchetta, un compagno di merende, perché no”.



