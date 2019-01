Freddie Mercury, Morgan racconta i Queen/ Anticipazioni: “Bohemian Rhapsody” spiegata da Marco Castoldi

Marco Castoldi in arte Morgan, sarà il protagonista dello speciale dedicato a Freddie Mercury. Nel suo sito ufficiale, anche una spiegazione sommaria di Bohemian Rhapsody. L’artista di Monza esordisce parlando di una canzone simbolista, sia nel testo che nella sua musica. Totalmente libera ma costruita con cinque ipotetiche canzoni diverse e quindi – per questo motivo – contiene vari generi di musica. Poi, prima di proseguire con la sua poetica sintesi, Morgan regala anche una “stoccata” alla Apple Corporation. “Chissà se i signori della Apple corporation che ogni quattro secondi mi fanno firmare licenze di utilizzo dei loro marchi con divieto assoluto di qualsiasi ‘redistribution’ hanno riconosciuto ai Queen il diritto di proprietà sulle parole THUNDERBOLT & LIGHNING prima di chiamare così i loro nuovi protocolli di connessione informatica?”. Molteplici i punti dove, nella canzone dei Queen, si scorgono perfino i Beatles per merito della melodia. “Nelle canzoni dei Queen c’è una chance per tutti, una speranza per i disperati. Questo dovrebbe essere il compito di tutte le canzoni, e a volte riesce ad esserlo veramente: rappresentare la libertà, non dell’uomo, ma per l’uomo”, aggiunge Morgan. Il resto però, lo potrete scoprire questa sera, per merito di uno speciale che già si sta rivelando irrinunciabile. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LO SPECIALE IMPERDIBILE

Giovedì 24 gennaio, in prima serata, Raidue trasmette uno speciale imperdibile per gli amanti di Freddie Mercury e dei Queen. S’intitola Freddie – Morgan racconta i Queen il prezioso omaggio che la Rai ha deciso di fare ad uno dei più grandi artisti della musica internazionale a 27 anni dalla sua morte e che segna i ritorno su Raidue di Morgan che, per l’occasione, sarà accompagnato dalla straordinaria voce di Petra Magoni e dal polistrumentista Megahertz. Dopo essersi fatto conoscere come personaggio televisivo e non solo come musicista nelle prime tre edizioni di X Factor, Morgan torna sulla Rai per raccontare non solo la musica straordinaria dei Queen, ma anche l’artista e l’uomo Freddie Mercury che, ancora oggi, rappresenta un’icona e un modello da seguire per tutti quelli che sognano di fare musica.

FREDDIE – MORGAN RACCONTA I QUEEN: DAI CONCERTI DI MONTREAL AL GRANDE SUCCESSO

L’omaggio a Freddie Mercury e ai Queen partirà dai concerti che la band inglese tenne a Montreal nel 1981 e che la consacrò al mondo della musica rock. In novanta minuti, Morgan ripercorrerà la storia dei Queen attraverso i più grandi successi della band. Quello canadese fu uno dei concerti più belli dei Queen, ricco degli evergreen della band, ma anche di canzoni drammatiche divenute nel tempo dei veri e propri inni. Tra una canzone e l’altra, non mancheranno i racconti mentre Morgan interagirà in studio con Petra Magoni dei Musica Nuda e Megahertz spiegando anche il significato dei brani. Morgan, inoltre, da musicista, farà ascoltare al pubblico a casa alcuni dei brani dei Queen con una sua personale rivisitazione. “Qualcuno dirà: mica si permetterà di cantare Mercury? Certo, altrimenti si spegne il sogno, i Queen invece lo accendono“, ha detto il cantautore in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

MORGAN: IL RAPPORTO CON LA MUSICA DEI QUEEN

Non è un caso che sia stato scelto proprio Morgan per raccontare Freddie Mercury e i Queen. Il cantautore, a La Repubblica, ha spiegato di aver sempre seguito la musica della band inglese di cui sa praticamente tutto. Nel corso dell’omaggio, non mancherà un momento dedicato a “Bohemian Rhapsody”, uno dei brani più famosi dei Queen e che è anche il titolo della pellicola candidata come Miglior film agli Oscar 2019. Sul successo del film e della figura di Mercury, Morgan dice: “È l’unico film che parla di Mercury e allora dobbiamo chiederci perché piace lui. Perché viene dal basso e ce la fa. È diverso nel vero senso della parola, ma non perché sia gay. La prima vera diversità è che è un vero artista. Non è bello, non sa ballare, però ci prova. Ma canta. Il suo insegnamento è: guarda che ce la puoi fare. Le canzoni parlano di gente sfigata che ha la sua rivincita. We will rock you vuol dire ‘ve la faremo pagare'”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA