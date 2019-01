Gianni Sperti Vs Andrea Cerioli/ La scelta studiata a tavolino? “Parlerò a tempo debito”

Colpo di scena dietro le quinte di Uomini e donne? La scelta di Andrea Cerioli è andata in scena prima del tempo debito e ha lasciato i fan senza parole ma sembra che l’opzione Arianna Cirrincione non sia andata a genio a molti. Ma perché? Il mistero vige sovrano in questo momento soprattutto per via del fatto che il più agguerrito in questo momento sembra essere Gianni Sperti e che non possa dire la sua per rispetto alla redazione. Da opinionista, l’ex ballerino non può parlare molto di quello che è successo e di quello che pensa almeno fino a che la scelta andrà in onda e allora potrà farlo liberamente e senza contravvenire ad alcuna regola. Ma cosa è successo di preciso? Da una parte c’è chi pensa che la scelta di Andrea Cerioli sia nuovamente avvenuta non per via dell’amore e della passione che lui ha professato ma per motivi per i quali Gianni Sperti è sicuro di sapere.

LE PAROLE DI GIANNI SPERTI SU ANDREA CERIOLI

Gli indizi a riguardo sono arrivati sui social proprio sul profilo Instagram di Gianni Sperti che postando una delle sue foto ha scritto: “Non puoi decidere chi, come e quando… l’amore ti travolge inevitabilmente!!!”. Una fan ha subito preso la palla al balzo per fargli notare che lui stesso predica bene e razzola male visto che parla di amore travolgente e poi critica chi, come Andrea Cerioli, ha fatto una scelta di pancia. La fan scrive tra i commenti: “Allora vedi che lo pensi anche te perché attacchi Cerioli per l scelta che ha fatto se è stato travolto dall’amore ?“. Sembra proprio che il ballerino non sia dello stesso pensiero e ha subito ribattuto: “…risponderò a tempo debito!”. Il momento giusto sarà proprio dopo la messa in onda della scelta? Dovremo attendere la prossima settimana per scoprirlo.

