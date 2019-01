Giulia Cavaglia è la scelta di Lorenzo Riccardi?/ Video Uomini e donne, la corteggiatrice furiosa va via!

Lorenzo Riccardi sicuramente non fa annoiare mai il pubblico di Uomini e donne e del trono classico. In molti sono convinti che il suo modo di fare sia simpatico ma altri lo trovano antipatico e sempre pronto a rimanere al centro dell’attenzione e questo spiegherebbe anche la voglia di mettere in scena una finta scelta, quella che oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 facendo infuriare le sue corteggiatrici. In particolare, quella che più ha perso le staffe durante questa farsa è stata proprio la bella Giulia Cavaglia. Anche lei oggi sarà convinta di assistere alla scelta di Lorenzo e alla voglia di lui di chiudere questo capitolo portando a casa una di loro due ma le cose sono sfuggite di mano un po’ a tutti e, in particolare, al tronista. Proprio dopo l’ennesima richiesta di ripensamento da parte della conduttrice, alla fine Lorenzo andrà avanti con la sua missione e dopo aver fatto entrare Claudia, averla scelta ottenendo un sì, sarà il turno di Giulia.

LA RISPOSTA DI GIULIA DURANTE LA FINTA SCELTA

Le anticipazioni non rivelano quali saranno le parole usate da Lorenzo Riccardi per scegliere la bella Giulia ma quello che è certo è che alla fine anche lei dirà di sì. Nonostante le minacce delle ultime puntate, la corteggiatrice sembra pronta ad una vita con lui al di fuori del programma ma lo stesso non si può dire che il tronista che, a quel punto, svelerà l’arcano ad entrambe causando una vera e propria crisi. Giulia lascerà lo studio infuriata non prima di aver confermato che se tornasse indietro direbbe di no perché questo non è modo di comportarsi. Lorenzo sta giocando con i sentimenti di entrambe e a lungo andare rischia davvero di rovinare tutto. La scelta di Lorenzo potrebbe andare in scena il mese prossimo, a fine febbraio, a quel punto rimarrà da solo? Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA