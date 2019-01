Grecia Colmenares/ “Voglio che mi conoscano come persona e non come personaggio” (Isola dei Famosi 2019)

Grecia Colmenares è la guest star indiscussa dell’Isola dei Famosi 2019: protagonista amatissima delle principali telenovelas prodotte tra gli anni ottanta e novanta, è nota al pubblico televisivo soprattutto per il suo ruolo in Topazio. Tra i suoi personaggi più amati ci sono però quelli interpretati nella soap opera dal titolo Manuela, dove si è calata, contemporaneamente, nei panni di due sorelle identiche, una perfida, l’altra dotata di gran cuore. Di recente, per omaggiare il pubblico italiano, l’attrice è stata ospite nei principali salotto di Canale 5, dove ha presenziato in compagnia del fidanzato Chando Erikl Luna; nelle ultime settimane alcune indiscrezioni hanno messo in dubbio il loro rapporto, anche se l’attrice ha recentemente confermato che il loro rapporto è oggi più solido che mai. Che si tratti di una crisi o meno, di questo e di tanto altro si parlerà a partire da questa sera, quando l’amatissima attrice entrerà a far parte del cast del reality di Canale 5.

GRECIA COLMENARES, “VOGLIO CHE IL PUBBLICO MI CONOSCA DIVERSAMENTE”

Attrice da quando aveva solo 13 anni, Grecia Colmenares ha fatto del suo lavoro una vera e propria passione. Oggi, infatti, grazie ai suoi ruoli nelle principali telenovelas degli anni ottanta, è uno dei volti più amati in tutto il mondo e, a partire da questa sera, è pronta a rispolverare quella popolarità con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. L’attrice, infatti, è determinata a farsi conoscere per ciò che è realmente, regalando a tutto il suo pubblico un’immagine di sé fino a ora ignota ai più. “Voglio che mi conoscano come persona e non solo attraverso i personaggi che interpreto nelle telenovelas”, ha rivelato la naufraga in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma riuscirà veramente a far prevalere la sua personalità e a scacciare via il fantasma di quei personaggi tanto amati che negli anni le hanno donato la popolarità?

“SULL’ISOLA SARÒ SINCERA”

In vista della sua partenza all’Isola dei Famosi 2019, Grecia Colmenares ha confermato di non essere per nulla spaventata da ciò che potrebbe incontrare sul suo percorso. Ciò che di più teme, infatti, è solo la lontananza dalle persone a lei care, in particolare del suo amato figlio Gianfranco: “Mi mancherà abbracciare mio figlio Gianfranco, Chando, la mia famiglia e gli amici”, ha ammesso l’attrice raggiunta da tv Sorrisi e Canzoni, dove ha inoltre rivelato che sull’isola si lascerà guidare dalla fede. Oltre al suo lato religioso, in Honduras porterà tutte le sue qualità più importanti, fra le quali spicca senza ombra di dubbio la sincerità; ma proprio la sua schiettezza, conferma nell’intervista rilasciata poco prima di partire, poterebbe essere il suo tallone d’Achille, dal momento che i suoi compagni di avventura potrebbero non sopportare la sua schiettezza.



