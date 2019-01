Isola dei Famosi 2019/ Diretta, concorrenti e anticipazioni: la novità delle Polene e la sorpresa di Alvin

L’attesa è finita. Giovedì 24 gennaio, in prima serata su canale 5, prende il via l’Isola dei Famosi 2019. Al timone del reality show torna Alessia Marcuzzi che potrà contare su due amiche e colleghe pronte a sostenerla in un viaggio lungo e faticoso. A ricoprire il ruolo di opinioste saranno Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Sarà un trio tutto femminile quello che, da Milano, racconterà le avventure dei naufraghi, cercando di scovare i loro segreti. “Questa solidarietà femminile mi riempie di orgoglio e a tratti mi fa commuovere, è una edizione all’insegna delle donne”, ha spiegato in conferenza stampa Alessia Marcuzzi che, dall’Honduras, avrà un braccio destro speciale. Alvin, infatti, torna a ricoprire il ruolo di inviato. I concorrenti sono convinti che sia un naufrago e questa sera scopriranno la verità. Filippo Nardi, invece, ha accettato di fingersi inviato per i primi giorni e nel corso della prima puntata cederà il posto proprio ad Alvin.

I CONCORRENTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2019

L’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 comincia ufficialmente questa sera. A sfidare la fame, il freddo e tutte le difficoltà dell’isola saranno l’ex gatta morta del Grande Fratello Marina La Rosa, il giornalista Paolo Brosio che, durante la sua permanenza sull’isola, avrà a sua disposizione anche un sacerdore per potersi confessare e ricevere l’Eucarestia, la cantante e conduttrice televisiva Jo Squillo, il campione di judo Marco Maddaloni, le figlie dell’allenatore Sinisa Mihajlovic Viktorija e Virginia Mihajlovic, il modello e figlio di Brigitte Nielsen Aaron Nielsen, l’attore Kaspar Capparoni, l’ex calciatore Mohamed Ghezzal, l’influencer ed ex fidanzata di Flavio Briatore Taylor Mega, l’ex allievo della scuola di Amici Luca Vismara, l’attrice Demetra Hampton, l’ex modella Youma Diakite, la sosia di Melania Trump Sarah Altobello, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares, il cantante Riccardo Fogli. Esattamente come lo scorso anno che, ai naufraghi famosi si unì Franco Terlizzi che, dopo aver partecipato a Saranno isolani riuscì a conquistare l’unico posto disponibile sull’isola grazie al voto del pubblico, anche il cast dell’Isola dei Famosi 2019 avrà il suo naufrago nip. I finalisti di Saranno Isolani sono Alice Fabbrica(travel influencer), Giorgia Venturini (comunicazione e media), Yuri Rambaldi (spogliarellista e aspirante tronista) e John Vitale (go-go boy). sono uno dei quattro resterà in Honduras. A svelare il nome, nel corso della prima puntata, sarà proprio Alessia Marcuzzi.

I NAUFRAGHI COME I PIRATI: LA NOVITA DELLE POLENE

L’Isola dei Famosi 2019 avrà un sapore piratesco. I naufraghi, esattamenti come i corsari, ogni settimana avranno a che fare con le polene ovvero con dei personaggi televisivi che vivranno sull’isola per un’intera settimana. I naufraghi, poi, in ogni puntata, dovranno scegliere chi eliminare tra due polene. Si andrà avanti così fino alla sesta puntata nel corso della quale, la polena sopravvissuta un concorrente ufficiale. I primi ad avventurarsi nel ruolo di polene saranno Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Secondo il direttore di Nuovo, infatti, nel corso delle successive settimane, a calarsi nei panni delle poene dovrebbero essere Maria Teresa Ruta, Antonella Elia e Flavia Vento. Nomi tutti conosciuti e che hanno già partecipato all’Isola dei Famosi e che sfideranno gli stessi naufraghi per ripetere un’esperienza indimenticabile.

IL KIT DI SOPRAVVIVENZA DEI NAUFRAGHI

La vita da naufraghi comporta delle difficoltà da affrontare. Durante la permanenza in Honduras, i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 potranno avere solo determinati oggetti. Il kit di sopravvivenza comprende: 2 costumi da bagno; 2 completi intimo; 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera); 2 felpe o camicia o golf; 2 pantaloni o gonne; 1 giacca impermeabile (tipo K-way); 2 paia di scarpe; 2 paia di calze; articoli d’igiene intima e personale come specificato di seguito; 3 oggetti personali di cui solo uno potrà essere portato sull’Isola dopo lo sbarco in Honduras. Il kit, inoltre, prevede spazzolino da denti, pettine o spazzola, 2 rasoi uso e getta sia per uomini che per donne.





