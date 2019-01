Jo Squillo/ “Penserò più a svestirmi che non a vestirmi…” (Isola dei Famosi 2019)

Sarà Jo Squillo una delle rappresentati più agguerrite del mondo femminile dell’Isola dei Famosi 2019. Cantante, presentatrice e giornalista, ha scelto di partire per l’Honduras perché, si legge in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, aveva bisogno di prendersi una vacanza. E a chi le fa notare che forse, quella alle Cayos Cochinos potrebbe essere tutt’altro che un periodo di riposto dalla routine quotidiana, lei risponde che tutto sommato non ha paura di nulla. Forte, determinata e piena di grinta, la showgirl non ha perso la verve con la quale, nel 1991, cantava “Siamo donne” in coppia con Sabrina Salerno. Tra i suoi successi più amati, lo ricordiamo, ci sono anche i brani “Whole Lotta Love” e “Avventurieri/Voodoo”, ma nel suo curriculum trovano spazio anche numerose esperienze televisive, radiofoniche e da regista. Farà tesoro del suo bagaglio per la nuova avventura honduregna?

JO SQUILLO, “MI MANCHERANNO LE AMICHE DEL WALL OF DOLLS”

Jo Squillo, a poche ore dalla partenza, ha ammesso che sull’Isola dei Famosi 2019 sentirà la mancanza di un gruppo con il quale ha di recente condiviso un progetto di beneficenza. “Mi mancheranno le amiche del “Wall of Dolls” contro la violenza sulle donne”, ha rivelato in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha inoltre confermato che sull’isola sarà amata soprattutto per le sue canzoni. In particolare, la conduttrice, cantante e showgirl ha intenzione di intrattenere i naufraghi con le sue canzoni più celebri, ma ciò che di certo non farà è cucinare. Poco prima di partire per Cayos Cochinos ha infatti ammesso di non essere una brava cuoca, per questo motivo i suoi compagni di avventura potrebbero non sopportare la sua presenza cucina. Da non sottovalutare, inoltre, le sue scelte alimentari: il fatto di essere vegana potrebbe arrecarle qualche lieve svantaggio.

“L’ABITO MIGLIORE E’ LA SENSIBILITA’…””

“Quello che cercherò di fare è portare armonia e benessere tra le donne”. A parlare è Jo Squillo, che non nasconde di voler portare sull’Isola dei Famosi 2019 tutto il suo profondo sosteno alla fazione femminile. Inoltre, conferma la naufraga, “sull’isola penso più di svestirmi che non di vestirmi” e questo “perché in realtà è proprio così il percorso”che sta per aprirsi d’innanzi a lei. Secondo la Squillo, infatti, “l’abito migliore è la sensibilità che riveste la nostra intelligenza”, mentre la destinazione che l’attende, un mix di destino e azione, è qualcosa da conquistare giorno dopo giorno “per andare avanti e dimostrare che le donne sono molto più brave degli uomini”. Grinta da vendere, forza e tanto coraggio, la showgirl sembra avere tutte le carte in regola per superare le prove più ardue del reality.



