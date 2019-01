Joe Bastianich/ Video, da giudice “terribile” a simpaticone: cosa gli è successo? (Masterchef Italia 8)

Joe Bastianich ha cambiato strategia a Masterchef Italia 8, anche se la sua linea tenera si era notata anche l’anno scorso. Il giudice prende così ancora di più le distanze dal percorso seguito anni fa, quando il suo giudizio era considerato fra i più severi dell’intera giuria. Lo ricordiamo infatti al fianco di Gordon Ramsey, pronto a far volare piatti, sputare il cibo e molto altro ancora. Elementi che sono comunque presenti nel suo attuale modo di rapportarsi con i concorrenti, ma è evidente che qualcosa è cambiato. Bastianich dopo tutto è il giudice pronto a strappare qualche risata con il suo italiano masticato, come ci ha già dimostrato con il cavolo trunzo della catanese Valeria, preceduto da una ‘s’ che ha scatenato il divertimento del pubblico a casa. Tanto che il meme sui social non si è fatto attendere, anche se allo stesso tempo si è fatta strada una particolare critica nei confronti del giudice. A qualcuno non è piaciuto infatti come Bastianich abbia preso in giro il gilet di Verando, soprattutto perché a detta di alcuni avrebbe mancato di rispetto alla moglie del concorrente. Dopo tutto è stata la donna a regalare l’indumento al marito. Bastianich si è ripreso però subito dopo, quando le Sagne di nonna Anna lo hanno spinto quasi fino alle lacrime.

Joe Bastianich, Masterchef Italia 8: due richieste per i concorrenti

Joe Bastianich ha due richieste per i concorrenti di Masterchef Italia 8: la valorizzazione del territorio e la passione. Per questo partecipanti come Verando con il suo coniglio in salsa di Aleatico sono riusciti a fare centro. Il giudice vuole vedere un approccio intellettuale alla cucina, quell’attitudine particolare che regali una forte coerenza ai piatti. Solo chi è in grado di raccontare una storia con le proprie ricette potrà davvero colpire Bastianich. Si dovranno inoltre evitare errori nella cura dei dettagli: Giuseppe La Recchia ne sa qualcosa, visto che il giudice ha trovato nel ripieno del suo raviolo di cernia una lisca che non ha digerito. Per questo il concorrente ha ricevuto uno dei pochi no che Bastianich ha dispensato nella prima puntata del programma. Lische di pesce e tortelli rotti non verranno digeriti dal giudice, che promette di arrabbiarsi con chi dimostrerà disattenzione. Lo sa bene anche il giovane Gilberto, a cui Bastianich ha fatto notare una piccola distrazione: aver dimenticato di spennellare la carne con il lardo preparato in precedenza.

I fan non hanno gradito…

Joe Bastianich non è esente da critiche e non solo per il suo atteggiamento irriverente. I fan di Masterchef Italia 8 non hanno gradito le numerose prese in giro che il giudice ha rivolto ad alcuni concorrenti, ma sui social non mancano altrettante accuse. Il motivo? Molto semplice e persino annoso: aver condiviso un piatto di spaghetti al pomodoro con polpette in bella vista. “Meglio che continui a manciare McDonald”, sentenzia qualcuno fra i commenti. In realtà le opinioni si dividono, fra chi adora pasta e polpette, magari al forno come usano fare alcune nonne, ed altri che invece vedono nel piatto un’aberrazione tipicamente americana. Clicca qui per vedere il post di Joe Bastianich. Il dibattito dura da troppi anni ed è davvero difficile dire chi possa aver ragione: secondo alcuni la ricetta sarebbe nata dai nostri emigrati in America, per unire due tipi di cucine molto diverse. Non mancano però alcuni piatti della tradizione in Campania e Abruzzo e persino in Sicilia, dove al posto delle famose meatballs si può trovare la polpettina più piccola.

Joe “ruba” il gilet a Verando

Un classico che non annoia mai…

