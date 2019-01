Karina Cascella è incinta?/ Un indizio social accende il gossip: arriverà un fratellino per Ginevra…

Bellissima e sorridente come non mai, Karina Cascella ha festeggiato i suoi 39 anni insieme alla piccola Ginevra, ai suoi amici di sempre e al suo compagno Max Colombo. Non sono mancati nemmeno il suo ex e il padre di sua figlia, il tronista e ora Dj Salvatore Angelucci e la compagna Alessandra Gallocchio. Tutto bello, tutto approvato anche dai fan ma sembra proprio che presto la famiglia di Karina Cascella possa allargarsi ancora e tutto per via dell’arrivo di un altro bambino. Attualmente non c’è conferma di una gravidanza ma sembra proprio che possa essere questo il regalo che la bella opinionista vorrebbe in vista dei suoi 40 anni. Secondo i fan questo è il momento giusto per lei e sono proprio loro che, in una serie di domande su Instagram, le hanno chiesto se vorrà presto mettere in cantiere un bambino, ed è la risposta che ha fatto esplodere il gossip.

IL GOSSIP IMPAZZA MA…

In particolare, Karina Cascella si è limitata a commentare con un “cuore” a chi le diceva: “Sarebbe bello vederti di nuovo con il pancione”. Al momento sembra che l’unico regalo che Max Colombo le abbia fatto per il compleanno sia una bag firmata che lei ha mostrato sui social ma è vero anche che, per fortuna, il privato non è sempre spifferato e messo in mostra sui social. E’ possibile che un piccolo fratellino per Ginevra sia già in cantiere? Molto spesso l’opinionista ha rivelato di volere un altro figlio e di non voler aspettare di essere troppo grande per averlo, che sia davvero questo 2019 l’anno giusto per regalarsi un altro figlio alla soglia dei 40 anni? In molti si aspettano di vederla nuovamente con il pancione e camminare verso l’altare per coronare il suo sogno d’amore con l’amato Max. Quest’anno cambierà la sua vita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA