KASPAR CAPPARONI/ “Dopo 13 anni di corteggiamento, ho deciso di provarci anche io” (Isola dei Famosi 2019)

Kaspar Capparoni è uno dei naufraghi – concorrenti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show in partenza da giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5. L’attore alla fine ha accettato di partire per l’Honduras per un unico e semplice motivo come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni “per curiosità. Molti amici hanno partecipato e sono tornati entusiasti. Dopo 13 anni di corteggiamento, ho deciso di provarci anche io”. Il nome di Capparoni, infatti, in passato è stato più volte dato tra i papabili naufraghi del reality show di Canale 5, senza mai partire realmente. Quest’anno qualcosa è cambiato, visto che l’attore di Rex è ufficialmente un naufrago dell’Isola!

“Che pena non sapere cosa accadrà alla mia squadra del cuore, la Roma…”

All’età di 54 anni Kaspar Capparoni, attore di fiction di successo come “Rex”, “”Capri” ed “Elisa di Rivombrosa” è pronto a salpare per l’Honduras. Un’esperienza che si preannuncia sorprendente, ma anche ricca di insidie e difficoltà. L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” però non ha alcuna paura, anzi il tuo unico timore una volta approdato li dall’altra parte del mondo è quello di “non sapere cosa accadrà alla mia squadra del cuore, la Roma”. Una cosa è certa, partire per l’Isola dei Famosi porterà Kaspar a stare lontano per diverso tempo dai suoi affetti. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “mi mancheranno mia moglie, i miei figli, i miei cani, il mio mondo”, mentre non ha nascosto che sull’Isola porterà con sè una coperta rubata all’ex naufrago Stefano Orfei! Per sopravvivere sull’isola dei famosi, lontano dagli agi e dagli affetti, l’attore ha dichiarato che il suo punto di forza è quello di adattarsi: ” procaccerò da mangiare e proverò ad accendere il fuoco”. Pregi e difetti? I concorrenti naufraghi ameranno di lui la schiettezza, mentre su cosa non sopporteranno del suo carattere dice: “perché non dovrebbero sopportarmi? Io sono già “innamorato” di loro”.

Kaspar Capparoni e il commissario Rex

Attore di fiction di successo, Kaspar Capparoni in passato è stato anche un concorrenti di Ballando con le stelle, un’esperienza che ha ricordato così dalle pagine di Ezerbeth.it: “è stata una sorpresa anche per me. Ho studiato un po’ danza, ho imparato alcuni generi come il tip tap, quando facevo teatro perchè dovendo fare degli spettacoli ogni tanto c’era la richiesta della danza. Però non ho mai fatto il ballerino, purtroppo! Anche se forse mi sarebbe piaciuto”. Sul possibile ritorno del Commissario Rex, l’attore che l’ha interpretato per diverso tempo ha detto: “bisognerebbe chiederlo ai produttori e alla Rai. Io so che ai miei tempi Rex era una delle serie più popolari al mondo, venduto in 120 Paesi nel mondo in prime Time e le cose andavano magnificamente. Oggi Rex è venduto in 2 paesi nel mondo ed è praticamente sparito. Vero che nulla è eterno ma accidenti credo che ci voglia del talento incommensurato per riuscire in un disastro tale”.



