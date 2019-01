Kit di sopravvivenza, Isola dei Famosi 2019/ Ecco gli oggetti dei naufraghi: cosa hanno portato in Honduras

È tutto pronto per la 14esima edizione dell’Isola dei Famosi 2019. L’adventure game più amato della televisione tornerà in pista questa sera, giovedì 24 gennaio, a partire dalla prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Con Alessia Marcuzzi ci saranno in studio le “pungenti” opinioniste: Alba Parietti e Alda D’Eusanio. L’inviato in Honduras, nonostante i naufraghi ancora non lo sappiano, è invece Alvin. Il conduttore infatti, ha vissuto una settimana con il cast ufficiale, camuffandosi tra di loro per evidenziare, nel corso del primo appuntamento di questa sera, chi tra di loro avrà già studiato le prime strategie utili. Naturalmente, come ogni anno, è stato svelato anche il kit di sopravvivenza, scoprendo cosa avrebbero portato i concorrenti in Honduras e cosa – di contro – sarebbe assolutamente vietato. Questo piccolo “zaino” è personale e non può essere ceduto agli altri compagni di gioco. Scopriamo di seguito cosa contiene la borsa magica della 14esima edizione.

Isola dei Famosi 2019, ecco il kit di sopravvivenza

Ma cosa contiene il kit di sopravvivenza dell’Isola dei Famosi 2019? All’interno della borsa dei naufraghi troveremo: 2 costumi da bagno; 2 completi intimo; 2 magliette (una con le maniche corte, una con la manica lunga oppure una canottiera); 2 felpe o camicia o golf; 2 pantaloni o gonne; 1 giacca impermeabile (modello K-way); 2 paia di scarpe; 2 paia di calze; articoli d’igiene intima e personale come indicato: 3 oggetti personali che devono necessariamente essere stabiliti con la produzione. Dei 3, ne sarà scelto solamente uno da portare sull’Isola una volta giunti in Honduras. Sono permessi poi: spazzolino; pettine o spazzola; 2 rasoi usa e getta (per i concorrenti uomini); – 2 rasoi usa e getta (per le concorrenti donne). Vietato portare: oggetti che possano causare danni od essere pericolosi, materiali illegali, sostanze stupefacenti (Francesco Monte non aveva letto il regolamento lo scorso anno?). Vietati inoltre: libri, riviste, lettori mp3, telefoni cellulari, tablet, computer, orologi, calendari, occhiali da sole, giochi e passatempi, materiale illegale di ogni tipo, alcol e tabacco.

