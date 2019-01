La verità negata/ Su Rai 3 il film con Rachel Weisz e Tom Wilkinson (oggi, 24 gennaio 2019)

NEL CAST RACHEL WEISZ

La programmazione televisiva di Rai 3 prevede per questo giovedì 24 gennaio a partire dalle ore 21,20 in Prima Visione la messa in onda del film La verità negata (Titolo in lingua originale Denial). Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 da alcune case di produzione cinematografiche come nel caso della BBC Films, della Shoebox Films e della Participiant Media mentre alla regia troviamo Mick Jackson e il soggetto tratto dal libro History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier scritto da Deborah Lipstadt mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da David Hare. Nel cast troviamo diversi attori più famosi al grande pubblico come Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timithy Spall, Andrew Scott e Jack Lowden. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA VERITA’ NEGATA, LA TRAMA DEL FILM

Ci troviamo in Europa negli ultimi anni del secondo millennio. Un momento storico di grande pace e durante il quale soprattutto sta per avere luogo una incredibile battaglia legale che vedrà da una parte una donna di nome Debora, una storica americana piuttosto apprezzata, e dall’altra un famoso saggista britannico di nome David John Cawdell Irving. La loro contrapposizione nasce per via delle differenti posizioni circa l’olocausto con l’autore britannico che addirittura arriva ad essere un negazionista talmente convinto da portare in tribunale la giovane Debora in quanto accusata insieme ad una casa editrice di aver cambiato la storia e quindi di diffamazione circa i fatti successi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Tra Debora e Irving ci sarà uno scontro senza precedenti con i due che evidentemente si batteranno lungamente per portare avanti le relative di teoria con tanto di scontro in tribunale. Uno scontro che sarà veicolo di una sorta di rivisitazione della storia della seconda guerra mondiale nel corso del quale la giovane Debora dovrà dimostrare con fatti certi e documentazioni accurate che in effetti l’olocausto è avvenuto ed è stato terribilmente feroce. Inoltre nel corso di questa battaglia legale la giovane donna sarà costretta a dimostrare e quindi a screditare il proprio oppositore portando delle prove su tentativi di falsificazione dei dati da parte dello stesso scrittore inglese con il solo obiettivo di distorcere quella che era stata la verità dei fatti. Un vero e proprio scontro di natura ideologica tra due tipologie differenti intendere la politica e la storia di un periodo particolarmente difficile e drammatico non solo per l’Europa ma per l’intero mondo.

