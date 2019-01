Luca Vismara/ Dalle liti con Rudy Zerbi all’Honduras: “Spero di adattarmi facilmente” (Isola dei famosi 2019) 

Da Amici all’Isola dei Famosi 2019, Luca Vismara sfrutterà la sua popolarità per riuscire a tenere testa agli sfidanti presenti nel reality. Per certi versi è abituato quindi alle telecamere ed alle dinamiche di uno show live, ma riuscirà davvero ad emergere in un cast pieno di concorrenti più che collaudati? Il compositore ci ha già dato in passato un assaggio della sua personalità più che sfrontata: i telespettatori ricorderanno di certo il suo scontro con Rudy Zerbi, per via degli insegnamenti insufficienti per valorizzare al meglio la sua disciplina. E così possiamo immaginare che non verranno fatti sconti anche alle Honduras, dove Vismara troverà comunque pane per i suoi denti. “Spero di adattarmi facilmente“, svela a Novella 2000 mettendo le mani avanti su quali difficoltà potrebbe incontrare nel programma. In particolare rimane un punto interrogativo il rapporto con gli altri Naufraghi, composti da pochi suoi coetanei e tanti vip con una carriera di un certo tipo alle spalle.

Luca Vismara è alleato di Kaspar Capparoni?

Sono chiare le intenzioni di Luca Vismara per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. Il compositore che abbiamo conosciuto solo l’anno scorso ad Amici di Maria De Filippi ha deciso infatti di allontanarsi per qualche tempo dal mondo della musica solo per ottenere un vantaggio nella stessa branca. Spera infatti che il pubblico italiano possa conoscerlo meglio guardandolo nella quotidianità e nelle difficoltà honduregne, elemento che potrebbe essere d’aiuto per comprendere meglio il testo delle sue canzoni. “Le donne sono una bomba ad orologeria“, riferisce a Novella 2000 in una lunga intervista. Deve ancora studiare al meglio il cast, ma è sicuro che Youma sia molto dolce e che le sorelle Mihajlovic siano molto genuine. Kaspar Capparoni invece a quanto pare lo ha già preso sotto la sua ala protettiva: i due continueranno il rapporto anche una volta arrivati in Honduras?

Il successo dopo Amici

Nessuna strategia all’Isola dei Famosi 2019 per Luca Vismara, che si prepara a dare battaglia a chi si comporterà in modo sleale verso gli altri Naufraghi. Il suo carattere frizzante lo ha già spinto a dare battaglia ad alcuni insegnanti del mondo di Amici di Maria De Filippi ed in base ad alcuni scontri possiamo già ipotizzare che non sarà molto diplomatico di fronte alle ingiustizie. Spera però che il reality lo aiuti a mettere in risalto anche altri lati del suo carattere che non sono emersi nel talent musicale, come il forte senso di protezione verso gli altri e la sua sensibilità. Abbiamo conosciuto un Luca diverso sul piccolo schermo, che per certi versi lo ha reso anche molto antipatico agli occhi dei telespettatori. Prima di partire poche cose da fare, fra cui salutare gli amici ed ascoltare un’ultima canzone. Il titolo? Forse proprio la sua Isola, un brano che ha scelto per dare il suo saluto anche ai fan su Instagram.



