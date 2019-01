Marco Maddaloni/ In Honduras per “combattere i miei incubi del passato” (Isola dei famosi 2019)

Marco Maddaloni non teme rivali all’Isola dei Famosi 2019 e non ci sono dubbi che la sua anima da campione lo potrà aiutare in questa nuova esperienza. Le difficoltà delle Honduras metteranno a dura prova la resistenza di chiunque, ma Marco non teme rivali. Anzi, spera che il reality lo aiuti a conoscersi meglio e soprattutto a “combattere i miei incubi del passato“, come dice nel video di presentazione per il programma Mediaset. E’ pronto anche a critiche e consigli, specialmente dalle sorelle Mihajlovic, da cui si aspetta qualcosa di più rispetto al resto del cast di concorrenti. Le premesse intanto sono positive, perché Maddaloni non intende diventare il guerriero della situazione ma fare gioco di gruppo. Unico requisito che il campione vorrebbe sfruttare per riuscire a portare avanti un’ottima sopravvivenza. Una speranza che tuttavia potrebbe infrangersi già nei primi giorni del reality, quando inizieranno ad emergere le prime antipatie e simpatie. L’unico rimpianto è lasciare i suoi Jojo (Giovanni) e Giselle, i due bambini avuti con la sua compagna Romina Giamminelli.

Marco Maddaloni e la lontananza dai figli

“Sarà dura ma non per quello che pensano tutti“: Marco Maddaloni ha le idee ben chiare su tutto ciò che potrebbe rendergli difficile la sopravvivenza all’Isola dei Famosi 2019. Da campione cerchiato, non si lascerà abbattere dalle avversità e spera di incontrare Naufraghi dotati di quello spirito sportivo che porterà tutto il gruppo in una direzione positiva. Sappiamo già che non sarà proprio così, visto che la competizione spingerà molti concorrenti ad affilare le unghie pur di mettere in cattiva luce i rivali più preoccupanti. Maddaloni però è sicuro che sentirà per lo più la nostalgia della sua famiglia, come scrive su Instagram, anche se conta di ritornare a casa vincitore. Soprattutto perché la piccolina di casa, Giselle, è nata solo lo scorso novembre ed il primogenito Giovanni è ancora piccolo. “Tanto sei abituato a stare a dieta“, commenta un fan sui social augurandosi di poterlo vedere combattivo come non mai. Da bravo Judoka, Maddaloni ha molto da dimostrare nel programma ed avrà gli occhi puntati addosso.

Da Scampia ai reality

Determinazione e rispetto verso gli altri sono alla base della vita di Marco Maddaloni. Merito anche di quel passato a Scampia che lo ha visto emergere nel mondo dello judo, per sfuggire alle brutture ed alle difficoltà. Il campione internazionale ha tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa anche questa medaglia e per riuscire in un’impresa di questa portata non dovrà sottovalutare i suoi avversari. Da esperto delle arti marziali, forse trascorrerà la prima fase del reality nello studio degli altri Naufraghi, giusto per comprendere come valorizzare al meglio i loro lati positivi e prepararsi al meglio per respingere gli attacchi. Il rigore e la disciplina gli saranno invece d’aiuto per riuscire a gestire se stesso e la sopravvivenza di tutto il gruppo, di cui potrebbe farsi carico. Le ipotesi sono positive: sarà Marco a diventare il leader delle Honduras?



