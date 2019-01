Marina La Rosa/ Dal GF all’Honduras: ”Preferisco pentirmi di quello che faccio” (Isola dei famosi 2019)

Marina La Rosa si rimette di nuovo in gioco in tv, a distanza di tanti anni dalla sua prima apparizione e successo. Conosciuta perché protagonista della prima edizione del Grande Fratello, la rivedremo all’Isola dei Famosi 2019 come Naufraga pronta a competere per la vittoria. Tante cose sono cambiate dal suo primo traguardo sul piccolo schermo e non solo la stessa tv italiana, che secondo Marina sarebbe cambiata proprio grazie al GF e ad un nuovo modo di concepire il piccolo schermo. “Tu chiamalo, se vuoi, destino“, sottolinea a Il Giornale parlando di come la sua vita privata sia iniziata anche dal reality, per una serie di intrecci che le hanno permesso di conoscere prima una cara amica e poi andare con la stessa in vacanza a Favignana. Località in cui ha incontrato la sua dolce metà, il padre dei suoi figli. Bellezza siciliana, il pubblico ricorda ancora come nella Casa più spiata d’Italia Marina fosse diventata alla fine la gattamorta. Un nomignolo a cui lei non ha mai dato peso, soprattutto perché all’epoca non ne conosceva nemmeno il significato.

Marina La Rosa, ccco perché vado all’Isola dei famosi 2019

Marina La Rosa tenta il colpaccio e si allontana dalla sicurezza delle mure domestiche per sfidarsi all’Isola dei Famosi. Un contesto molto diverso dal calendario che tanti anni fa ha contribuito ad accendere i riflettori su di lei oppure del Grande Fratello che l’ha portata alla gloria. Come se la caverà in mezzo a tante donne che cercheranno di affossarla? Nella Casa si è sempre dimostrata competitiva, un tratto del suo carattere pari forse alla sua sensualità. Ognuno farà il suo gioco, sottolinea a Today, “Vado all’Isola perché preferisco pentirmi di quello che faccio piuttosto di quello che non faccio“, aggiunge. Nessun rimorso quindi per La Rosa, ma tanta voglia di ricominciare con un altro reality. Dopo essere stata svelata come prima concorrente, Marina non ha intenzione di fermarsi. In questi giorni ha abbandonato ufficialmente i suoi profili social affidandoli ad un’amica, annunciando il tutto con un lungo post su Facebook in cui ha parlato della sua nuova avventura. E soprattutto di quel cuore che batte, un pezzo del quale sarà da andare a ricercare nella sua Alicudi e nei due figli Andrea e Gabriele, nati dalla sua relazione con il marito Guido Bellitti. Clicca qui per leggere il post di Marina La Rosa.

Il ritorno in tv

Come sarà l’arrivo in Honduras per Marina La Rosa? Scopriremo fin dalle prime battute se questi anni di lontananza dalla tv hanno contribuito a smussare la sua lingua tagliente. Come concorrente in passato non è stata di certo fra le più docili ed ha dato del filo da torcere persino alla più agguerrita Cristina Plevani. Sarà forse fra le leader dell’Isola dei Famosi 2019? Difficile da dire, anche se si può ipotizzare che Marina sceglierà di giocare per lo più da sola. Il suo forte carattere siciliano potrebbe spingerla a chiudere i ponti quasi con tutti i concorrenti, forse in solitudine quasi per forza. Intanto esultano i fan sui social, che alla notizia del suo casting hanno espresso una miriade di commenti positivi. Il suo ritorno in tv infatti è fra i più attesi da oltre quindici anni e saranno in molti a tifare per lei. “Dai che un libro sulla tua isola non sarebbe male“, le suggerisce invece un ammiratore affezionato, augurandosi di vederla presto all’opera in un catfight con le altre concorrenti.



