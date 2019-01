MASTERCHEF ITALIA 2019, SECONDA PUNTATA/ Diretta e concorrenti: la scelta dei 20 chef amatoriali

Giovedì 24 gennaio, 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, va in onda la seconda puntata di Masterchef Italia 2019 nel corso della quale si formerà la squadra dei 20 concorrenti in gara che, dalla prossima settimana cominceranno a sfidarsi a colpi di piatti per conquistare il palato della giuria formata da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e la new entry Giorgio Locatelli. La prima selezione ha portato a 40 i numero degli aspiranti chef. Di questi, però, solo 20 riusciranno ad entrare nella famosa cucina di Masterchef Italia. Nel corso della seconda puntata, infatti, i 40 aspiranti concorrenti del talent show culinario più famoso della televisione italiana, si sfideranno in prove eterogenee pensate per mettere alla prova il talento culinario di ciascun aspirante concorrente.

MASTERCHEF ITALIA 2019: LA SCELTA DEI 20 CONCORRENTI

Nel corso della seconda puntata, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sceglieranno i 20 aspiranti chef protagonisti di Masterchef Italia 2019. I 40 aspiranti chef si sfideranno con il meccanismo dell’Hangar che, quest’anno, prevede un’importante novità ovvero le sfide dirette, a coppie o in gruppi da quattro, i cui vincitori potranno finalmente ottenere il grembiule con su stampato il proprio nome e un posto nella MasterClass. Nel corso della serata, gli aspiranti concorrenti dovranno superare diverse prove come il branzino da sfilettare, i cibi da riconoscere con il solo olfatto e il pollo da disossare. Non mancherà, naturalmente, la parte dedicata alla preparazione dei piatti tipici della cucina italiana come le orecchiette alle cime di rapa o i passatelli.

LE STORIE DEI CONCORRENTI E IL PREMIO FINALE

Masterchef Itaia 2019 non è solo un talent culinario, ma è un racconto di vita veri. Gli aspiranti chef, infatti, oltre al proprio talento culinario, portano anche la storia della propria vita, fatta di battaglie e di ostacoli da superare per realizzare il proprio sogno. Per riuscire a conquistare il grembiule di Masterchef Italia, i 40 aspiranti concorrenti avranno a disposizione pochi minuti nel corso del quali dovranno mettere da parte ansie e paure per tirare fuori il meglio della propria arte culinaria e fare colpo sulla giuria. Dopo aver conquistato un posto tra i concorrenti ufficiali, gli aspiranti chef continueranno a sfidarsi settimana dopo settimana fino alla finalissima che decreterà il vincitore che porterà a casa un premio da 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette, come sempre curato e pubblicato da Baldini&Castoldi per MasterChef Italia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA