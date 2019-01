Paolo Brosio/ “Punto di arrivare in semifinale” (Isola dei Famosi 2019)

Paolo Brosio non è ancora sbarcato all’Isola dei Famosi 2019, ma sembra avere le idee ben chiare su ciò di cui avrà bisogno alle Honduras. Il suo contratto è fra i più curiosi della storia del reality, soprattutto perché ha richiesto di poter avere a disposizione un prete a cui affidare i propri pensieri. La vita frugale invece non lo spaventa, forse per quel contatto con la spiritualità che ha messo al centro della sua vita. Del resto l’Isola è nelle sue vene, complice di quella partecipazione ai tempi di Simona Ventura. Brosio ha fatto l’inviato ed ora ritornerà nel programma sotto altra veste. Con una forza diversa da quella degli altri concorrenti, visto che la sua intenzione è usare il compenso per costituire un fondo benefico, per la costruzione di un pronto soccorso in Bosnia. Un Paese che gli è entrato nel cuore anche grazie alla bambina che ha adottato ed a cui sta dedicato gran parte della sua quotidianità. “Punto di arrivare in semifinale“, anticipa inoltre a Libero Quotidiano.

Le paure di Paolo Brosio

E’ pronto a pregare e ad affrontare una vita frugale: Paolo Brosio sembra aver organizzato la sua giornata all’Isola dei Famosi 2019. Si dedicherà alla pesca al mattino ed alle preghiere la sera, cercando di non farsi distrarre troppo dalle bellezze mozzafiato che fanno parte del cast di quest’anno. “Ho paura della tempesta tropicale“, dice a Libero Quotidiano per spiegare che la fame non rientra fra le sue preoccupazioni. Il suo pensiero invece va per la mamma che lascerà a casa da sola ed al gatto Sushi, adesso sotto chemioterapia per via di un tumore che non si può operare. Per partecipare all’Isola ha rinunciato a tanti impegni, a partire da Che tempo che fa di Fabio Fazio, con cui ha festeggiato già le 300 dirette insieme. “Torno a ridere“, sentenzia infine mettendo le mani avanti: sarà un po’ meno predicatore e più burlone. Spazio alla leggerezza e al bando gli scontri, la lotta lo ha stancato.

Lezioni di pesca

Paolo Brosio non scherza per la sua Isola dei Famosi 2019. Ha preso così tanto sul serio la sua missione personale, che ha deciso di prendere delle lezioni di pesca per riuscire a mantenersi nel reality senza dover fare affidamento agli altri. Sembra quindi che abbia già individuato il suo ruolo nel programma. Merito dell’allenatore Gionata Paolicchi del resto, con cui ha trascorso i venti giorni precedenti alla fatidica partenza. Sembra che l’allenamento si sia concentrato sulla pesca caraibica e che vedremo quindi Brosio alle prese con il filo a mano per poter catturare le sue prede. E forse realizzerà persino qualche trappola con le palme. In passato Paolicchi ha addestrato allo stesso modo anche Massimo Ceccherini per la stessa esperienza nel reality. L’unico problema? A quanto pare solo con i nodi, confessa la guida a La Nazione, lodando Brosio per il grande impegno dimostrato durante le sue lezioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA