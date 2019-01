RICCARDO FOGLI/ “So fare un po’ di tutto, nella vita non sgomito e sono corretto” (Isola dei Famosi 2019)

Riccardo Fogli questa sera darà il via alla sua nuova avventura sull’Isola dei Famosi 2019. Voce, chitarra e basso dei Pooh, ha conquistato diverse generazioni con le sue canzoni tutte dedicate all’amore. Sotto quell’aria da inguaribile romantico, però, a quanto pare si nasconde un vero e proprio guerriero: in occasione della conferenza stampa, Alessia Marcuzzi l’ha infatti presentato come “una specie di Tarzan vivente”. Secondo la conduttrice, potrebbe essere proprio lui il nuovo Raz Degan dell’isola, dal momento che, oltre ad aver avuto il coraggio di mettersi alla prova, è già amatissimo dal pubblico a casa. Ma quali sono le caratteristiche che gli altri apprezzano di lui? A rispondere a questa domanda è stato il cantante, che in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Non sgomito, sono corretto e onesto”. Ne vedremo delle belle?

Riccardo Fogli, “So fare un po’ di tutto”

Tutte le speranze del pubblico dell’Isola dei Famosi 2019 sono riposte su Riccardo Fogli, che con i suoi 71 anni portati in maniera egregia, si preannuncia essere il vero e unico Highlander di questa nuova edizione. D’altra parte è stato proprio lui ad annunciarlo a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha confermato di essere il concorrente ideale poiché in grado di fare “un po’ tutto”. La scelta dipartire per l’Honduras, ha rivelato inoltre l’ex dei Pooh, è nata perché “L’isola ha in sé magia e sofferenza, il mare e la natura”, anche se a Cayos Cochinos sentirà la mancanza dei suoi familiari. Oggi, infatti, Fogli è sentimentalmente legato a Karin Trentini, l’ex modella sposata nove anni fa e dalla quale ha avuto Michelle, che oggi ha sei anni. Riuscirà a resistere alle tante privazioni del reality e a sopportare la distanza che lo separerà dai suoi cari?

“Mi spaventa sentire la mancanza della mia famiglia”

Riccardo Fogli non sembra avere alcun dubbio: sull’Isola dei Famosi 2019 sentirà la mancanza della “famiglia e della musica”. E se, per la seconda, di tanto in tanto riuscirà a consolarsi intonando qualche motivetto, la stessa cosa non accadrà per i suoi amati familiari. Del resto, l’ex voce dei Pooh non sembra avere alcun dubbio: a Cayos Cochinos “ogni tanto mi scapperà di cantare”. In ogni caso, per alleviare il dolore del distacco dai suoi cari ha intenzione di portare con sé un oggetto che gli è molto caro e dal quale non si separa mai: si tratta di “un dente di Lola, la lupa di mia mamma che non c’è più: lo porto al collo da 20 anni”. Musicista amatissimo da diverse generazioni, vincitore del Festival di Sanremo del 1982, Fogli sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico di Canale 5. Come se la caverà?



