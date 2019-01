Rodrigo Alves a Pomeriggio 5/ Il Ken umano si riduce la faccia: le immagini dell’operazione in tv

Rodrigo Alves si è sottoposto ad una nuova operazione chirurgica. Il Ken umano famoso in tutto il mondo per essersi sottoposto a più di 60 interventi per assomigliare il più possibile al fidanzato di Barbie, si è recato a Teheran per sottoportsi all’ennesima operazione, precisamente la 63esima, per ridurre la faccia. Le immagini saranno mostrate da Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, giovedì 24 gennaio. La conduttrice, nell’annunciare il servizio, ha esortato i propri telespettatori a cambiare canale qualora non dovessero reggere le foto che Rodrigo Alves ha deciso di inviare alla redazione della trasmissione di canale 5. Il Ken Umano è stato costretto a sottoporsi all’operazione perchè i numerosi interventi chirurgici hanno modificato a tal punto i lineamenti del volto di Rodrigo Alves da non essere riconosciuto dagli scanner aeroportuali.

RODRIGO ALVES: IL KEN UMANO PROGRAMMA NUOVI INTERVENTI

Dopo aver sistemato i lineamenti del suo volto riducendo le dimensioni della faccia, Rodrigo Aves ha rassicurato tutti i followers sui social: “Mi sono appena svegliato, l’intervento è durato cinque ore ma quando il viso era aperto hanno trovato tantissime cose...”, ha fatto sapere. Quella alla faccia non sarà l’ultima operazione del Ken umano che ha già programmato altri interventi al naso, necessari per la presenza di alcune fibrosi causati dal tessuto cicatriziale accumulato nel tempo che gli impediscono di respirare correttamente. Il Ken Umano che, per ridurre la circoferenza addominale si è anche fatto togliere 4 costole, finora ha speso ben 538.000 sterline. Con i prossimi interventi, già programmati, raggiungerà quota 69 per una spesa complessiva di 600.000 sterline.

© RIPRODUZIONE RISERVATA