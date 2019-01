SARAH ALTOBELLO CHI E’/ Sosia di Melania Trump: “Vorrei un uomo con cui parlare” (Isola dei Famosi 2019)

A poche ore dalla partenza de L’Isola dei Famosi 2019, Sarah Altobello conosciuta come la sosia di Melania Trump si è raccontata in una lunghissima intervista pubblicata sul settimanale DiPiùTv raccontando alcuni lati inediti del suo carattere. “La vita mi ha dato tanto: la salute, un fisico che non passa inosservato, un carattere forte. Solo una cosa mi è stata negata: fino ad oggi, all’età di 30 anni, non ho ancora trovato l’amore: ho conosciuto soltanto uomini che dopo avermi usato, sono scappati” con queste parole la modella barese racconta della sua vita sentimentale a pochi giorni dalla partenza per l’Honduras. “Nella vita mi sono innamorata tante volte, però non sono mai stata ricambiata. Dopo avere passato la notte con me, gli uomini hanno sempre fatto le valigie. A nessuno è mai interessato di conoscermi davvero” rivela la bellissima modella.

Sarah Altobello, “Parto per l’Isola con la speranza di…”

La sosia italiana di Melania Trump è una delle naufraghe protagoniste della quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Un’esperienza che si preannuncia indimenticabile per la modella barese che ha un unico grande obiettivo: “parto per l’Isola dei famosi con la speranza di trovare un uomo con cui parlare, qualcuno che voglia ascoltarmi dalla mattina alla sera, comprendermi e volermi bene”. Poi Sarah Altobello continua parlando della sua vita privata: “Sono single dal 2012 da quando mi sono stancata di essere presa e lasciata. L’ultimo uomo che ho frequentato mi ha lasciato con un messaggino dopo avermi accompagnato ad un treno. Ho pianto ogni lacrima he avevo. Ho detto basta a tutti preferendo stare da sola. Preferisco così dopo le tante delusioni che ho dovuto sopportare”. Riguardo al suo uomo ideale, è alla ricerca di un uomo che sappia ascoltarla, capirla e che sia orgoglioso di lei. Sul sul carattere dice: “sono una ragazza verace, esuberante, parlo con tutti, mi diverto e spesso questo aspetto del mio carattere mette in imbarazzo”.

“Temo il giudizio dei miei genitori”

Sarah Altobello ha poi raccontato del suo debutto nel mondo dello spettacolo: “la mia prima esperienza l’ho fatta nel 2014, ero la valletta di Tullio Solenghi alla consegna dei David di Donatello, gli Oscar italiani del cinema. E’ stato un caso che abbia fatto quella esperienza, ma è stato importantissimo”. Dopo quella esperienza la sosia di Melania Trump non si è mai più fermata. Lasciata la cittàà di Bari si è trasferita a Roma impegnandosi tutti i giorni a trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo. “Prendevo parte a decine di provini al giorno e, anche se andavano male, non mi scoraggiavo”. Poi è arrivata la svolta come modella di show-room e cubista in discoteche alla moda anche se le sue scelte non sono mai state condivise dalla famiglia. “Provengo da una famiglia in cui tutti sono laureati, io a scuola ero una frana. Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare successo nel mono dello spettacolo ho vissuto un inferno, non è stato facile”. Sulla prossima esperienza a L’Isola dei Famosi è davvero entusiasta: “sono felice, non temo la foresta, il mare, le fatiche che mi aspettano, ma il giudizi di mia madre e mio padre. Sono sempre stati duri con le mie scelte”.



