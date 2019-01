SHOOTER/ Su Italia 1 il film con Mark Wahlberg (oggi, 24 gennaio 2019)

NEL CAST MARK WAHLBERG

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la sua prima serata di questo giovedì 24 gennaio la messa in onda a partire dalle ore 21,00 del film Shooter. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2007 da alcuni produttori cinematografici tra cui Lorenzo di Bonaventura e la cui regia è stata affidata a Antoine Fuqua. Il soggetto di questa pellicola è stata tratta dal romanzo Una pallottola per il presidente scritto da Stephen Hunter mentre l’adattamento della sceneggiatura è stata effettuata da Jonathan Lemkin. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi come nel caso di Mark Wahlberg, Kate Mara, Danny Glover, Ned Beatty, Michael Pena, Elias Koteas e Rhona Mitra. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

SHOOTER, LA TRAMA DEL FILM

Un ex sergente d’artiglieria del corpo dei Marines degli Stati Uniti d’America di nome Bob, dopo essere stato protagonista di numerose missioni in giro per tutto il mondo e soprattutto dopo aver visto morire uno dei propri più cari amici nonché collega di lavoro, ha deciso di ritirarsi a vita privata portando avanti un’esistenza semplice e genuina sulle montagne del Wyoming. Bob è rimasto decisamente colpito in negativo dalla ferocia delle proprie azioni militari che gli venivano richieste dai diritti superiori e che in particolar modo erano incentrate sull’uccisione con colpi di precisione di alcuni bersagli molte volte civili. Tuttavia la sua vita tranquilla fatta di tanta passione per la natura sta per avere una brusca frenata in quanto si presenta un giorno presso la propria abitazione un colonnello della CIA il quale vorrebbe ingaggiare nuovamente Bob per fruire del proprio supporto per un’azione assolutamente importante. Il colonnello informa l’ex marines su un presunto tentativo da parte di terroristi di effettuare l’assassino del presidente degli Stati Uniti d’America durante una visita diplomatica alla Casa Bianca da parte di un arcivescovo cristiano che da tantissimi anni opera in Etiopia. Bob colpito da l’importanza della missione decide di mettere da parte i propri intendimenti di vita tranquilla per offrire tutto il supporto necessario che in particolar modo si dimostrerà essere indirizzato alla progettazione di un possibile tentativo di uccisione dello stesso presidente. Purtroppo per lui questa si dimostrerà essere una trappola ordita dallo stesso colonnello della CIA il quale sfruttando l’ingenuità di Bob lo farà passare per il responsabile dell’uccisione dell’arcivescovo etiope, il quale era arrivato negli Stati Uniti per informare lo stesso presidente dei tantissimi massacri di civili di cui il colonnello si è reso responsabile per soddisfare le esigenze di una potente impresa compagnia petrolifera la quale lo aveva pagato con un enorme compenso. Sarà dunque compito di Bob riuscire a dimostrare non solo la propria innocenza rispetto alle cose ma anche la colpevolezza del colonnello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA