Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne: “Non l’ho mai tradita… è la donna della mia vita!”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne, sono pronti alla convivenza e il matrimonio. Nonostante la loro partecipazione “tormentata” nel corso di Temptation Island Vip, l’ex dama ha deciso di perdonare il campano, cadendo nuovamente tra le sue braccia. Proprio lei infatti, ha raccontato che dopo la sua esperienza televisiva con Simona Ventura, aveva deciso di non perdonare l’attuale compagno. “Non lo volevo più. Lui Però è stato bravo, bravissimo a farmi ricredere. Mi sono ritrovata in un abbraccio, un giorno a Taranto, ho provato qualcosa di forte e ho rimesso tutto in discussione”. Proprio per questo motivo Ursula, ha determinato che valeva la pena offrire all’ex re leone del calcio, un’altra possibilità: “Ovviamente ho interrotto la conoscenza con un’altra persona del programma (Armando) se dovevamo riprovarci volevo che fosse in modo totalmente genuino”. Così Sossio e Ursula, hanno ripreso la loro frequentazione partendo praticamente da zero.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, di nuovo insieme: le prime dichiarazioni

Sossio Aruta, per riconquistare nuovamente la sua Ursula Bennardo, è partito dalle piccole cose. “Abbiamo passato del tempo insieme, abbiamo condiviso le cose più semplici come una cena o qualche chiacchierata. Ho scoperto di avere sentimenti più forti di quelli che pensavo”, ha dichiarato lei tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. Il campano non ha mai mollato, ed è stato bravo perché ci ha sempre creduto. “Io ho sempre saputo che Ursula era la donna della mia vita. Ci sono state delle incomprensioni, ci sono stati dei litigi che mi hanno portato ad avere le reazioni che avete visto a Temptation Island – ha affermato l’ex cavaliere del trono over. – La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata vederla con un’altra persona, una cosa che mi ha fatto scattare per la gelosia. Ho visto che le cose si facevano serie e lì si è scatenato un fuoco dentro di me: mi sono sfogato e ho dato voce a tutto quello che provavo, anche con dei pianti in diretta televisiva”. In ultimo Aruta, si è tolto qualche sassolino: “Prima di Ursula, non avevo mai incontrato una donna che avesse i requisiti per uscire dal programma con me. A chi mi insulta dico che sono sempre stato Sossio, e che quando ho trovato l’amore ho lasciato il programma felice e contento”. Poi la confessione finale: “Mai tradito Ursula!”.

