Taylor Mega/ Chi è la fidanzata di Tony Effe della DPG che “odia litigare” (Isola dei famosi 2019)

Una bellezza bionda da capogiro: Taylor Mega è conosciuta per le sue forme mozzafiato e per essere l’ex fidanzata di Flavio Briatore. La vedremo all’Isola dei Famosi 2019, pronta a sfoggiare un look minimalista lungo le spiagge delle Honduras. Irriverente e piccante, la biondina sa il fatto suo ed ha un carattere da tenere sott’occhio. Facile credere che potrebbe diventare fra i concorrenti a creare più problemi alle altre rivali, anche se nel cast sono presente altre bellezze che cercheranno di rubarle la scena. Lo dimostrano i tanti scatti affidati ad Instagram, dove è possibile notare anche la carica passionale della Mega. Merito della sua relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang, presente in diverse fotografie piuttosto piccanti. Una in particolare è stata sfruttata dalla coppia per ufficializzare il rapporto in corso. Il loro segreto? “Non litighiamo mai“, dice a Radio Deejay in occasione del programma di Michele Wad Caporosso. “Odio litigare“, aggiunge anche per spiegare perché la sua relazione sia così soft.

Taylor Mega odia litigare

La vedremo più svestita che mai? Non ci sono dubbi sull’outfit che Taylor Mega sfoggerà alle Honduras, visto che ha sempre messo in primo piano il suo corpo mozzafiato. Del resto non ha paura di rimanere senza vestiti da quando ha iniziato la sua carriera da modella, anche se confessa di non tollerare che siano gli uomini a svestirsi di fronte a telecamere e macchine fotografiche. “La discussione va sempre affrontata con sangue freddo da entrambe le parti“, sottolinea su Radio Deejay in una breve intervista. All’Isola dei Famosi 2019 non la vedremo quindi impegnata in scenate? Difficile da credere, visto che il reality cambia spesso la personalità dei concorrenti a causa della vita estrema ed alle antipatie che si creeranno in modo inevitabile. Le premesse però sono più che positive e visto che la Mega odia litigare con chiunque, non possiamo escludere che incarnerà la diplomatica della situazione. Per raggiungere questo obbiettivo potrebbe allontanarsi forse dalle personalità più passionali del cast, come per esempio Jo Squillo.

La relazione con Tony Effe

Taylor Mega ha già fatto scalpore in questo mese di gennaio che si avvia verso la conclusione e che la vedrà sbarcare all’Isola dei Famosi 2019. Merito soprattutto della sua relazione con Tony Effe, componente della Dark Polo Gang, che le ha permesso di finire di nuovo sotto ai riflettori. Taylor del resto è abituata a stare sotto ai riflettori per merito della sua storica storia d’amore con Flavio Briatore, ma forse non si sarebbe aspettata la reazione negativa per la sua nuova relazione. Alcuni haters infatti non sono convinti di questa love story sospetta, anche se Sfera Ebbasta sembra aver messo il carico da novanta per dimostrare invece che non ci siano menzogne nel dietro le quinte della coppietta. “Mai tradito un frate per una tipa“, ha scritto infatti diverso tempo fa sui social, anche se non è mai stato confermato che la frase fosse diretta proprio a Tony Effe. Niente è escluso quindi, anche se la Mega si è affrettata ad ufficializzare il suo rapporto per mettere a tacere le critiche. Alle Honduras troverà qualcun altro che le farà girare la testa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA