Tony Effe, chi è il fidanzato di Taylor Mega/ Dark Polo Gang: trap, eccessi e Play (Isola dei Famosi 2019)

Mentre Taylor Mega è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi 2019, il fidanzato Tony Effe in Italia, farà il tifo per lei. Amante dei tatuaggi, i piercing e le belle donne, Nicolò Rapisarda è uno dei tre componenti del gruppo di trapper “Dark Polo Gang”. La band molto amata dal pubblico di adolescenti, vanta tra le sue amicizie anche Fedez e Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne a attuale deejay che si sta facendo conoscere in tutto il mondo anche per merito delle due produzioni musicali. Altre ad essere conosciuto per i suoi testi dissacranti e la sua musica, Tony Effe da un paio di mesi, si è focalizzato nel mondo del gossip, proprio per via della sua attuale relazione con l’influencer da un milione di follower. Classe 1991, all’anagrafe il suo vero nome è Nicolò Rapisarda. Oltre ad essere conosciuto come Tony Effe, in molti lo chiamano anche Il Fantino. Nato e cresciuto a Roma, la passione per la musica arriva fin da piccolo tanto da avvicinarsi da subito al mondo del rap.

Tony Effe, chi è il fidanzato di Taylor Mega

Prima di diventare famoso con la Dark Polo Gang, Tony Effe aveva già avuto precedenti esperienze nel mondo della televisione e della fiction. Ed infatti ha recitato in alcuni film come Viaggi di nozze, Paparazzi e molti altri. La vita del trapper si divide tra gli impegni con la band, e le partite di PlayStation, a casa di Fedez oppure in compagnia di Andrea Damante. Proprio questo mese, il cantante ha ufficializzato la sua relazione d’amore con Taylor Mega, naufraga dell’Isola dei Famosi 2019. Nonostante condivida molti aspetti della sua vita, Il Fantino ha sempre tenuto la sua vita sentimentale lontana dal mondo dei social. Proprio la Mega, è diventata famosa per un flirt prima con Flavio Briatore e dopo con un collega di Tony, Sfera Ebbasta. I due fidanzati da pochissimo, hanno condiviso i primi scatti insieme a testimonianza che la loro relazione d’amore è assolutamente ufficiale.

Taylor Mega parla del fidanzato Tony Effe

Prima di partire per l’Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega ha raccontato alcuni dettagli inediti della storia d’amore che la lega al trapper della Dark Polo Gang, Tony Effe. “Ci siamo conosciuti sui social – racconta l’influencer a Diva e Donna – lui mi aveva scritto in privato tempo fa, ma non gli avevo risposto. Poi un giorno ho deciso di mettergli dei “mi piace” alle foto. Non ascolto la trap, ma quando l’ho visto ho detto: ‘Che figo!’. È un bel ragazzo, molto virile: odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a farsi selfie. Lui è un vero maschio, ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita”. Sul capitolo sesso, giura di essere stata “solo con tre persone” da maggio a oggi. La partecipazione all’adventure game, potrebbe far vacillare la relazione con Tony, ma lei proverà a “superare la prova”. “Non vivo senza sesso – racconta Taylor Mega – Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner: di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene bene il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini”.



