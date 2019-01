Uomini e Donne / Gemma Galgani attacca Paolo e Sabrina: lo scontro continua fuori dallo studio (Trono Over)

Nonostante la loro conoscenza sia ormai finita da qualche tempo, continuano le tensioni tra Gemma Galgani e Paolo Marzotto nello studio (e fuori) di Uomini e Donne. Oggi Paolo sta frequentando Sabrina e si dice interessato soltanto a lei, eppure ne ha ancora da dire sulla Galgani. Infatti, al Magazine di Uomini e Donne, il cavaliere ha voluto chiarire alcuni punti: “Gemma mi ha usato per far ingelosire Rocco. – esordisce Paolo, per poi motivare la sua dichiarazione – Avevo ragione: si è rivelata per quello che è e ha fatto di tutto per lasciarmi e tornare con lui. Quando eravamo insieme mi parlava sempre di Rocco, sia in negativo che in positivo. Non la voglio più sentire.” Così aggiunge: “Sostiene che io sia un bugiardo, ma non le avevo mai detto di essere venuto a Uomini e Donne perché mi piaceva il programma. Non sono vere le sue accuse”.

GEMMA GALGANI ATTACCA SABRINA E PAOLO

E se le parole di Paolo Marzotto spiegano il suo punto di vista sulla Galgani, la dama di Uomini e Donne ha da ridire non solo su Paolo ma soprattutto su Sabrina, colei che sta frequentando al trono Over. “Paolo ha sempre sostenuto che gli piaceva la ‘classe’ in una donna! È forse avere classe sottolineare la propria diversità rispetto a un’altra donna?” sbotta Gemma. Il riferimento è a quando Sabrina ha sottolineato in studio come a distinguerle ci siano molti anni di differenza. Gemma, infatti, tiene a precisare: “Quando si prendono le distanze da qualcuno, c’è sempre un fondo di critica velata contro quella persona. E poi non prendiamoci in giro: a Paolo piacevano le ‘fanciulle’ più giovani di me!” conclude la dama di Uomini e Donne.

