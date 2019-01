Valeria Fabrizi/ “Quello della mamma è stato il ruolo più importante della mia vita” (La Vita in Diretta)

Valeria Fabrizi a La Vita in Diretta per raccontarsi e parlare di Suor Costanza, la colonna portante del convento protagonista della fiction “Che Dio ci aiuti”, giunta alla quinta stagione. «Non avrei mai pensato di uscire come un’attrice comica. Io conoscevo già le suore perché sono stata in collegio. Quante ne ho combinate…». E infatti il suo personaggio, la madre superiora, è amatissimo dal pubblico. Per quest’ultima stagione però ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà: «Ho avuto un problema di calcoli, ma dovevo essere operata urgentemente. Ho aspettato per non mettere nei guai la fiction. Ho preso anche le medicine, e io sono contro le medicine». Non manca qualche battuta in compagnia di Francesca Fialdini, soprattutto quando a La Vita in Diretta scorrono le immagini della sua carriera e quindi dei suoi personaggi: «Di solito mostrano le cose di te quando sei morta e sembri pure più brava…».

VALERIA FABRIZI A LA VITA IN DIRETTA

Valeria Fabrizi a La Vita in Diretta ha parlato anche di maternità. «Avevo smesso di lavorare, ho fatto una scelta. Ogni tanto accettavo qualcosa… Pupo Avati cercava un’attrice e mi ha detto: “Perché non torni?”. E allora sono tornata. Ma quello della mamma è stato il ruolo più importante della mia vita». Ma l’attrice ha parlato anche del flirt con Walter Chiari: «C’è stato un rapporto d’amore durato poco tempo. Noi eravamo amici di famiglia. Lui era incline al fascino femminile, invece l’amore è esclusivo. E infatti ho scelto l’amore vero, mio marito». A proposito del marito invece ha dichiarato: «Lui è sempre stato molto signore, io l’ho stimato per questo. Lui si informava su dove andavo a cena e ogni sera si faceva vedere con una donna diversa». L’attrice 82enne ha poi concluso con una riflessione: «Sono felice oggi, lo sai? Sono molto religiosa, credo molto. E sono felice per quello che ho ottenuto».

