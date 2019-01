Viktorija e Virginia Mihajlovic/ Le figlie di Sinisa: ”Non litigate e non abbandonate” (Isola dei famosi 2019)

La bionda e la mora, molto diverse fra loro e dal cognome importante. Viktorija e Virginia Mihajlovic avranno il duro compito di valorizzare al meglio il cognome ereditato dal celebre papà, l’ex calciatore della Lazio Sinisa Mihajlovic. Combattive come il genitore, si sono fatte strada nel mondo dei social diventando influencer grazie alle loro opinioni ed al loro fascino indiscutibile. Il loro carattere le rende forse opposte, svelano durante la clip di presentazione del programma Mediaset. “Ci completiamo a vicenda“, dice Victorija, confessando di essere schietta, sincera e persino aggressiva. Fra le due infatti è Virginia ad essere la più razionale, pronta a mettere al primo posto la calma e la freddezza piuttosto che lo scatto del momento. “Non litigate e non abbandonate“, ha detto invece il padre alle due sorelle prima della loro partenza alle Honduras.

Le #MihaSisters

Due anni di differenza fra Viktorija e Virginia Mihajlovic, due bellezze mozzafiato che hanno ereditato da Arianna Rapaccioni. La madre è nota per le tante ospitate a Quelli che il calcio e fra i partecipanti di Luna Park, programma popolare degli anni Novanta. Il carattere invece è tutto merito del papà, combattivo e determinato ad arrivare sempre in vetta. Non si faranno quindi mettere in secondo piano dai concorrenti più esuberanti del programma, anche se le due ragazze sembrano temere per lo più le opinioni di Alba Parietti. Le #MihaSisters come vengono ribattezzate sui social, daranno invece filo da torcere a chi dimostrerà di non affrontare le Honduras con stile, anche se l’ansia si è già fatta sentire nei giorni precedenti alla partenza.

Viktorija e Virginia Mihajlovic, lo scherzo al padre Sinisa Mihajlovic

Le sorelle Mihajlovic sanno stare al gioco ed è questo lato del loro carattere che Virginia e Viktorija metteranno in luce all’Isola dei Famosi 2019. Ricordiamo fra le due Virginia per via dello scherzo al padre Sinisa Mihajlovic, organizzato con la complicità de Le Iene. La ragazza ha scelto infatti di sfruttare una delle preoccupazioni del genitori: il timone che la prediletta potesse finire nelle mani di un genero non proprio elegante. Le due sorelle si sono messe d’accordo: Virginia ha anticipato il grande evento al padre, parlandogli del nuovo fidanzato della sorella Viktorija, organizzando poi l’incontro fatidico. Clicca qui per vedere lo scherzo de Le Iene con le sorelle Mihajolovic. Questo scherzo che le ha rese protagoniste ci ha permesso già di notare come le due sorelle riusciranno a sfruttare il loro rapporto per ottenere una forza maggiore. Il resto dei concorrenti è agguerrito e le Mihajlovic sono pronte a sostenere la loro personale battaglia. Chi avrà la meglio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA