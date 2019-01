YOUMA DIAKITE, CHI E’?/ Quella sua somiglianza con la Venere nera Naomi Campbell (Isola dei Famosi 2019)

Youma Diakite è pronta a partire per l’Isola dei Famosi 2019. La quattordicesima edizione del reality show è in partenza da giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5 e tra i concorrenti naufraghi di quest’anno ci sarà anche la bellissima modella e attrice maliana. Youma in passato è stata un personaggio molto richiesto sia nell’ambito moda che televisione in particolare modo per la sua somiglianza con la Venere nera Naomi Campbell. Dopo alcuni anni di ritiro dalle scene, la bellissima modella ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi nella prima serata di Canale 5.

Chi è Youma Diakite

Classe 1971, Youma Diakite è nata il 1 maggio a Mali. Dopo aver completato in studi a Parigi decide di trasferirsi in Italia. Nel nostro Paese trova il successo. In primis a notarla è un talent scout della Benetton, un incontro che le rivoluziona, in meglio la vita. Youma, infatti, diventa il volto principale di diverse campagne pubblicitarie del brand lanciandola così nel mondo della moda. Poco dopo la modella è una delle più richieste e arriva sfilare per importantissimi brand di moda: da Versace ad Armani, da Donna Karen a Dolce & Gabbana. Per lavoro vive tra Milano, Parigi e New York. Poi nel 1999 arriva in televisione visto che viene scelta da Maurizio Costanzo per una delle sue vecchie “Buona domenica”. Sulla scia del successo, Youma diventa anche conduttrice arrivando alla guida di “Barbarella”, programma trasmesso su Sky e dedicato alla moda e al costume. Non solo moda e tv, visto che il volto di Youma viene scelto anche per alcune serie televisive. Dal 2000 in poi, infatti, ha recitato ne “L’Ispettore Coliandro” e in “Magia nera”. Successivamente ha co-condotto “Il gioco dei 9” con Enrico Papi e nel 2005 si è messa in gioco a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. Nel 2011 ha lavorato accanto a Checco Zalone nel programma Resto Umile World Show. Quest’anno torna in tv come naufraga de L’Isola dei Famosi.

Youma Diakite, marito e figlio

Sulla vita privata di Youma Diakite si conosce davvero poco. Stando alle pochissime notizie trapelate, possiamo dirvi che la bellissima modella maliana è felicemente sposata con Fabrizio Ragone. Un amore importante per la modella, che nel 2014 è diventata anche mamma di un bellissimo bambino. Chissà come reagirà il marito e il figlio alla partenza della mamma per l’Honduras, visto che sulla carta la modella potrebbe rivelarsi una bella sorpresa all’interno della quattordicesima edizione del reality show di Canale 5.



