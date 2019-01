Yuri Rambaldi, Alice Fabbrica, Giovanni Vitale o Giorgia Venturini/ Chi la spunterà? (Isola dei Famosi 2019)

Saranno Isolani sta per concludersi. Scelti i quattro finalisti che si contenderanno la possibilità di partecipare alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019 come naufraghi ufficiali. “Hanno affrontato la sopravvivenza nella giungla maremmana, voi li avete votati e avete deciso: Alice, Giorgia, John e Yuri sono i quattro finalisti di #SarannoIsolani che si giocheranno la possibilità di essere naufraghi dell’#Isola” con queste parole l’account ufficiale del programma ha presentato i quattro finalisti aspiranti naufraghi che si giocheranno la possibilità di entrare di diritto nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5. Si tratta di Alice Fabbrica, Giovanni “John” Vitale, Giorgia Venturini e Yuri Rambaldi. Conosciamoli meglio.

Chi è Alice Fabbrica di Saranno Isolani

Alice Fabbrica è la concorrente più giovane di Saranno Isolani. Nata e cresciuta a Milano, è una influencer, ma è anche iscritta alla facoltà di Scienze del Turismo. E’ una grandissima appassionata di viaggi e su Instagram è già una piccola star: sono ben 211mila i followers che non si perdono neppure uno dei suoi aggiornamenti. Il suo sogno nel cassetto? Semplice, diventare una conduttrice televisiva! Per questo motivo Alice si sta impegnando studiano e perfezionando dizione e public speaking. Come ragazza si definisce “tosta, determinata e molto ambiziosa” e alla compagnia delle donne preferisce di gran lunga quella degli uomini. E’ single e le piacciono gli uomini sicuri di sè ed intraprendenti.

Chi è Giovanni John Vitale di Saranno Isolani

Giovanni detto John Vitale ha 33 anni e viene da Napoli. Professione “go-go boy” nelle feste private e nei party in discoteca. E’ il macho del gruppo e si auto-definisce un latin lover in amore. E’ attualmente fidanzato e in passato è stato anche sposato. Durante la sua avventure nel programma è convinto che potrebbe avere più di uno scontro con qualche uomo del gruppo; per questo motivo sicuramente stringerà con le donne del gruppo. Non è la sua prima esperienza televisiva: in passato ha partecipato a “L’isola di Adamo ed Eva” e “The Lady”, la fiction diretta da Lory Del Santo.

Chi è Giorgia Venturini di Saranno Isolani

Giorgia Venturini è la terza finalista di Saranno Isolani. Ha 34 anni ed è nata a Rimini; lavora nell’ambito della comunicazione e dei media e si definisce come una ragazza determinata, sicura di sè e leggermente egoista. Non sopporta la falsità, le mancanze di rispetto e la poca sincerità. E’ sicuramente il personaggio più diretto del gruppo.

Chi è Yuri Rambaldi di Saranno Isolani

Infine il quarto finalista di Saranno Isolani è Yuri Rambaldi. Ha 25 anni e viene da Vigevano dove lavora come animazione e spogliarellista nei locali notturni. E’ single e ha un debole per le ragazze more, con un look curato e possibilmente tatuate e con seno rifatto. La sua più grande preoccupazione? La mancanza di cibo, ma è convinto che potrebbe essere il giullare del gruppo. Anche per lui non si tratta della prima esperienza televisiva visto che ha partecipato alla prima edizione di Ex On The Beach.



© RIPRODUZIONE RISERVATA