Alba Parietti, Isola dei Famosi 2019/ “Qui sono me stessa. Tifo per le donne e mi piace la politica”

L’avventura di Alba Parietti come opinionista dell’Isola dei Famosi 2019 è ufficialmente iniziata. La conduttrice torna nel reality show dopo la prima esperienza vissuta con l’Isola di Simona Ventura in Rai. Per la Parietti si tratta di una piacevole esperienza che condividerà con una squadra tutta femminile. Amante delle donne, Alba Parietti, è sicura che la scelta di puntare su di lei e Alda D’Eusanio sia stata ponderata dalla produzione per raggiungere un obiettivo. “Credo che la scelta su Alda e me sia basata, diciamo, sula certezza de risultato. E io e Alda siamo sicuramente, per il programma, una certezza”, scpiega a Libero la Parietti che, come opinionista, svela che sarà esattamente se stessa, senza filtri e senza peli sulla lingua. Alba, dunque, non farà sconti ai naufraghi come ha già dimostrato nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi e, pur amando le donne, non ha alcuna intenzione di trasformarsi in loro paladina. A tal proposito, infatti, dice: “non esageriamo. Non siamo nel Medioevo. Sono per la giustizia in generale”.

ALBA PARIETTI: “MI APPASSIONA LA POLITICA. UNO SHOW TUTTO MIO? UN PASSO ALLA VOLTA”

Alba Parietti continua a seguire molto anche la politica. A Libero, Alba Parietti ha dichiarato di seguire molto la politica e di essere molto passionale quando si affrontano determinati argomenti. “L’altro giorno ho avuto una discussione politica con una mia amica e mi sono talmente arrabbiata che l’ho buttata fuori di casa. Le discussioni politiche mi fanno questi scherzi”, ha detto la Parietti che, sulla possibilità di condurre uno show tutto suo, ha aggiunto – “facciamo un passo alla volta. Magari questo mio ritorno a Mediaset sarà una bella occasione per avere un mio programma, ma fare l’opinionista non mi dà affatto fastidio perchè faro nei programmi belli degli altri ha anche i suoi vantaggi“. Meno stress, dunque, per Alba Parietti che, però, non nega che vorrebbe avere uno spazio tutto suo.

