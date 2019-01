Amici 18 / Anticipazioni registrazione: Marco Alimenti rimane ma va in sfida, Gianmarco è fuori

La nuova registrazione di Amici 18 ha portato tante novità nella scuola di Canale 5. Questa settimana molto particolare e tormentata si è “conclusa” prima per gli allievi, che hanno registrato di giovedì sera e non di venerdì. Ricordiamo che, durante la settimana, tutti gli allievi hanno protestato per portare Timor Steffens a riammettere Marco Alimenti nella scuola. Dopo la registrazione dello speciale che andrà in onda sabato su Canale 5, possiamo non solo dire che la protesta, seppur vacillante alla fine, ha ottenuto un compromesso col professore. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, Timor ha accettato di riammettere Marco nella scuola ma solo al fine di sostenere una sfida che andrà in onda la prossima settimana. Solo qualora vincesse, Marco potrebbe continuare il suo percorso ad Amici 18. Perde invece la sua sfida Gianmarco, che lascia la scuola

TUTTI I SFIDA IMMEDIATA

Intanto, due nuove sfide a squadre hanno visto ancora vincitrice Sparta su Atene. A questo punto si è scatenata la discussione. La squadra di Atene segnala Alvis da mandare in sfida immediata, ma Rudy Zerbi interviene per dire che, vista la protesta fatta, a questo punto dovrebbe andare tutta la squadra in sfida. Atene accetta ma è poi Sparta a prendere parola e a dichiarare che, vista la situazione, allora sono tutti a dover andare in sfida, che abbiano vinto o meno. La commissione non concorda del tutto ma alla fine accetta. Le sfide di canto iniziano subito ma non vedono nessun eliminato. Le altre le vedremo nel corso della settimana, nel corso del daytime su Real Time. Infine, Timor fa entrare nella scuola una ballerina da lui selezionata, Valentina.

