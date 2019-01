Andrea Dal Corso / Uomini e Donne, è la scelta di Teresa Langella? La tronista nega il bacio ma…

Andrea Dal Corso, sarà o no la scelta di Teresa Langella? Il percorso del corteggiatore nello studio di Uomini e Donne non è stato affatto facile. Tanti gli alti e bassi per lui e una sola certezza: quella che Teresa Langella non riesce ancora a fidarsi del tutto. Tanti i dubbi della tronista, che l’hanno portata ad allontanarsi da Andrea in più di un’occasione. Dal Corso però non ha mai mollato: in questi mesi, Andrea ha sempre mostrato di tenerci a Teresa, nonostante le accuse e i dubbi da lei spesso manifestati. Nella puntata di oggi, dopo un momento difficile, Andrea e Teresa tornano a trovare l’armonia. La tronista ha deciso di portare il ragazzo in un’esterna un po’ particolare. Teresa porta Andrea a zappare la terra, per vederlo in una situazione molto diversa da quella alla quale è abituata a vederlo.

BACIO MANCATO MA PAROLE IMPORTANTI PER ANDREA

L’esterna va molto bene. Andrea Dal Corso, a dispetto di ciò che Teresa credeva, si trova a suo agio in questa situazione e dimostra un altro lato del suo carattere. Teresa è contenta di vederlo così, lui allora tenta di baciarla ma lei si scansa di nuovo. In compenso tra i due parte un abbraccio molto forte e lungo. In studio, la tronista dirà che l’abbraccio con Andrea lo ha sentito molto più importante del bacio col rivale Antonio Moriconi, affermazione importante che scatenerà la reazione di quest’ultimo. Intanto la scelta di Teresa si fa sempre più vicina e nella prossima settimana scopriremo che ad arrivarci saranno soltanto Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Tra loro due c’è l’uomo che Teresa vuole al suo fianco.

