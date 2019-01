Arianna Cirrincione/ Video Uomini e donne, lite e baci con Andrea Cerioli: “Vuoi sempre rompere il ca*zo!”

Arianna Cirrincione è la scelta di Andrea Cerioli, chi ha seguito le anticipazioni di Uomini e donne ormai lo sa bene ma ancora oggi, durante la nuova puntata del trono classico, toccherà vedere i due alle presi con liti e baci. Ancora una volta i due hanno avuto modo di chiarire l’ennesima discussione. Arianna ha accusato il tronista di trovare sempre un pretesto per accusarla e metterla in dubbio e anche le sue serate in discoteca sono finite al vaglio del bolognese che le fa notare che non è possibile andare in giro tutte le sere. Lei però non abbassa la testa e rilancia il fatto che lei è libera di fare quello che vuole e che lui non deve trovare “qualcosa per rompere sempre il ca*zo”. Andrea sorride e sembra che i due abbiano poi finalmente chiarito visto che il video anticipazioni della puntata di oggi del trono classico li mostra nuovamente insieme.

LA LITE E IL BACIO

Andrea e Arianna Cirrincione sono andati a cena insieme e dopo aver mangiato si sono regalati un lungo giro in auto con tanto di bacio mozzafiato dopo una chiacchierata. In studio la corteggiatrice di Uomini e donne è raggiante ma il sorriso sparirà pesto quando vedrà l’uscita di Andrea con l’altra corteggiatrice, Federica, che lui è andato a prendere sotto casa. Come reagirà a quel punto Arianna? Sembra proprio che nella questione entrerà anche la stessa Maria De Filippi che inviterà il bolognese ad essere un po’ più chiaro nelle sue richieste alle corteggiatrici. Sarà questo che poi lo avrà spinto a scegliere Arianna? In attesa di capire cos’altro succederà oggi pomeriggio, clicca qui per vedere il video delle anticipazioni in cui sono presenti stralci della lite e poi il lungo bacio.

