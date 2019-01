Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani/ Uomini e Donne: “Lui è incoerente, pioggia di offese alla donna che ama!”

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati dopo due anni d’amore. La coppia nata a Uomini e Donne, non è riuscita a superare le divergenze e le mancanze degli ultimi tempi. Proprio la giovane ex corteggiatrice, raggiunta dal Magazine del programma, ha fatto chiarezza. Prima di Natale erano partiti per Cuba, proprio per darsi una ultima occasione. Purtroppo non si è trattato di una vacanza romantica come lei stessa sperava. Le cose però, non andavano bene ormai da qualche mese tra di loro e lei stava cercando di dare dei segnali in ogni modo. La Pisani infatti, ha cercato di fargli capire quali fossero le sue reali necessità. Le mancanze erano le stesse di aprile, mese in cui la coppia si era già presa una pausa. “Quando siamo tornati insieme, però, lui aveva fatto delle promesse: alcune le ha mantenute, altre no”. Dopo la vacanza Ginevra è tornata a Napoli per le vacanze di Natale. Una discussione il 26 dicembre e la fine: “Ho deciso di sputare il rospo, di fargli capire il mio malessere e la telefonata si è conclusa con un addio. Non ci siamo più sentiti: mai più una chiamata, né un messaggio”.

Ginevra Pisani parla della rottura con Claudio D’Angelo

Il 2 gennaio Ginevra Pisani ha raggiunto l’ormai ex fidanzato a Riccione, per un confronto faccia a faccia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non scende nei dettagli della rottura ma aggiunge: “Quello che mi sento di dire, però è che l’età non sempre indice di maturità e questo l’ho scoperto con l’esperienza. Mi dispiace solo che su di me si stiano dicendo tante falsità”. Tra le tante cattiverie sul suo conto. Tra le altre, si è detto che lei avrebbe approfittato di Claudio D’Angelo per fare viaggi: “Io non l’ho mai usato: questo sia chiaro. Il nostro è stato un amore in cui ho creduto e investito me stessa”. Tornata a Napoli, Ginevra è attualmente coccolata da genitori e fratelli confidando l’esigenza di riprendere in mano la sua vita: “Ci vorrà del tempo ma ci riuscirò”. Poi accusa l’ex di essere incoerente: “Sinceramente quello che proprio non capisco è l’incoerenza nel pubblicare i post dove compaio anch’io, sapendo di scatenare tanti commenti e critiche a me rivolte. Una pioggia di offese alla donna che tanto dice di amare. Così tanto che dopo la mia replica al suo post ha deciso di bloccarmi. Insomma vedo molta incoerenza tra le sue parole i fatti”.

