DAMIANO CARRARA/ “Britney Spears cliente è una mia cliente: prende un cappuccino” (Junior Bake off)

Damiano Carrara è uno dei pasticceri più amati e seguiti d’Italia. A dirlo è l’indagine svolta da Nielsen che vede il bel pasticcere al sesto posto tra i top influencer italiani. Un successo meritatissimo per il giudice impegnato nella nuova edizione di Junior Bake Off Italia, lo spin-off di Bake Off Italia che vede sfidarsi bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Nato a Lucca, Damiano ha infranto una serie di primati nel settore della pasticceria diventando uno dei nomi italiani più famosi e conosciuto al mondo. Basti pensare che ha aperto una pasticceria in California a Malibu dove serve dolce a grandi dive e star di Hollywood. Ospite di 105 Night Express, Damiano ha raccontato di come è riuscito a realizzare il suo più grande sogno.

Alla conquista degli States

Dall’Italia agli Stati Uniti d’America con un solo grande obiettivo: diventare un pasticcere. Così Damiano Carrara ha lasciato la cittadina di Lucca per trasferirsi dapprima in Irlanda e poi negli Stati Uniti d’America. Dapprima ha vissuto un mese a New York, poi un mese a Los Angeles dove ha deciso di mettere radici: “Piano piano mi sono messo da parte dei soldi. Lavoravo tutti i giorni e chiedevo di fare anche i doppi turni, senza essere pagato ma guadagnando le mance. Lì lavori sulle mance” racconta il pasticcere e personaggio televisivo. Nel giro di due anni Damiano è riuscito a mettere da parte una certa cifra per investire nel settore. Così ha chiamato il fratello Massimiliano, anche lui di professione pasticcere, per lanciarsi in questa nuova e rischiosa avventura. Insieme hanno affittato un piccolo localizzo in quel di Los Angeles chiamandolo “Carrara Pastries”. Il successo non è tardato ad arrivare. Basti pensare che oggi le pasticcerie sono ben due e tra i loro clienti possono vantare nomi del calibro delle sorelle Kardashian e di Britney Spears: “Lei prende un cappuccino o latte macchiato”.

Un libro per Damiano Carrara

La passione per la pasticceria è nata dopo aver frequentato alcuni corsi professionali, ma anche grazie al fratello Massimiliano da cui ha imparato tantissimo. Così è nata la carriera di Damiano Carrara che dalla pasticcerie è poi approdato in televisione. Nel 2015 ha partecipato a Spring Baking Championship arrivando al secondo posto, mentre riesce a trionfare a Cutthroat Kitchen 2015. Prosegue poi a farsi conoscere partecipando nel 2016 a Food Network Star, anche se la grande popolarità arriva con Bake Off Italia. Da quel momento la vita lavorativa di Damiano Carrara ha letteralmente spiccato il volo: da “Cake Star” fino a “Junior Bake Off Italia”, il pasticcere diventa non solo uno dei più richiesti, ma anche una vera e propria star dei social. Tra i progetti futuri c’è anche il desiderio di scrivere un libro; si tratta di una sorta di autobiografia in cui racconterà di come è riuscito a realizzare il suo sogno: “è un po’ motivazionale. Se le persone credono in se stesse possono andare lontane nella vita”.



