Dottoressa Giò e Isola dei Famosi, strategia anti-Sanremo/ “Grande gesto di Barbara d’Urso per Mediaset”

Cambio di programmazione a Canale 5. L’inizio dell’Isola dei Famosi, come accade da anni, coincide con quello del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, in molti hanno quindi iniziato a chiedersi se il reality condotto da Alessia Marcuzzi sarebbe quindi andato in onda anche durante il Festival o si sarebbe invece fermato per quella settimana. La risposta a questa domanda arriva oggi con un tweet di Mediaset poi letto in diretta da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Eccone il contenuto: “Gran bel gesto di Barbara d’Urso: l’ultima puntata di #dottoressagio verrà anticipata a martedì 29 gennaio come richiesto da #Canale 5. Obbiettivo:dare continuità narrativa a L’Isola Dei Famosi che si fermerà per Sanremo andando però in onda giovedì 31/1,e le domeniche 3 e 10 febbraio”. L’Isola dei Famosi, quindi, non si scontrerà con il Festival di Sanremo ma andrà in onda di domenica, raddoppiando il numero di puntate in una settimana (31 gennaio e 3 febbraio).

DOTTORESSA GIO’ E ISOLA DEI FAMOSI: LA NUOVA PROGRAMMAZIONE

Facendo, quindi, un recap della programmazione delle prossime settimane, scopriamo che la seconda puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda regolarmente giovedì 31 gennaio; si sposa poi a domenica 3 febbraio la terza puntata (quindi, in una settimana ci saranno 2 puntata dell’Isola dei Famosi). Va in onda di domenica anche la quarta puntata, il 10 febbraio, e dunque dopo il Festival (che va in onda dal 5 al 9 febbraio). L’Isola torna quindi in onda il giovedì a partire dalla quinta puntata, su Canale 5 il 14 febbraio. La Dottoressa Giò, invece: domenica 27 gennaio va in onda penultima puntata; martedì 29 gennaio l’ultima.

