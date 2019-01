Emanuel Caserio a Vieni da me/ Dal no di Sergio Castellitto al successo con Il Paradiso delle signore

Dal no di Sergio Castellitto al successo con Il Paradiso delle Signore. Emanuel Caserio, protagonista della soap di Raiuno, ai microfoni di Vieni da me racconta la sua gavetta. Prima di conquistare il grande pubblico, infatti, il giovane attore ha dovuto incassare tanti no, compreso quello di Castellitto. Emanuel aveva fatto il provino per Fortunata arrivando anche alle battute finali, ma alla fine Castellitto scelse Alessandro Borghi. Per Emanuel Caserio fu una grande delusione, ma non si arrese e decise di andare avanti. Lungo la sua carriera, sono state tante le porte che si sono chiuse davanti a lui, ma determinato e convinto del proprio talento, Emanuel Caserio non ha mai gettato la spugna arrivando a conquistare il ruolo di Salvatore nella soap Il paradiso delle Signore che, proprio oggi, festeggia le 100 puntate.

EMANUEL CASERIO E’ SALVATORE NE IL PARADISO DELLE SIGNORE

Il Paradiso delle Signore ha regalato grandissima popolarità ad Emanuel Caserio che interpreta Salvatore, un ragazzo che, dalla Siciia si è trasferito a Milano per dare una svolta alla propria vita. Ai microfoni del portale Mondofilm.it, Emanuel Caserio, parlando del suo personaggio, ha detto: “Interpreto Salvatore Amato, un ragazzo che dalla Sicilia si trasferirà a Milano insieme al fratello, dove inizieranno a lavorare il primo come cameriere, il secondo come operaio in un cantiere. In seguito li raggiungerà il resto della famiglia, composta da mamma e sorella. Salvatore è un donnaiolo, ama le donne, ci prova con tutte ed ha un savoir fair incentrato sulla simpatia e la bontà; ma è estremamente buono, cercherà sempre di aiutare gli altri, sia in famiglia, che fuori”, ha spiegato il giovane attore.

