Emanuela Tittocchia “Io e Mariano Catanzaro felici”/ “Le sue ex mi scrivono cose strane e così le blocco”

Emanuela Tittocchia torna sulla sua relazione con Mariano Catanzaro in una lunga intervista di Spy, dove smentisce le voci di una possibile crisi tra i due soprattutto per i 23 anni di differenza d’età. La splendida attrice ha rivelato: “Mettetevi il cuore in pace, io e Mariano siamo felici. Le sue ex fidanzate continuano ad essere sul piede di guerra. Mi scrivono cose strane, ma io le blocco“. Come ogni coppia poi è normale che ci siano anche delle discussioni: “Abbiamo avuto dei normali contrasti, ma ora sono superati. L’amore tra di noi va a gonfie vele“. Mariano Catanzaro è uno dei tanti tronisti usciti da Uomini e Donne che si è imposto soprattutto per la sua maturità oltre che per il bel viso e il fisico da urlo. Di lui Emanuela spiega: “Ha soli 25 anni ed è fin troppo sicuro di sé“. È proprio il caso di dire che quando l’amore fa il suo corso l’età può diventare solo un numero ed è bellissimo vedere due persone innamorate come loro.

Emanuela Tittocchia “Io e Mariano Catanzaro felici”: l’attrice appena tornata da un weekend col fidanzato

Emanuela Tittocchia ha svelato a Spy che le cose tra lei e Mariano Catanzaro vanno a gonfie vele. Ha raccontato di essere appena tornata da Napoli dove ha passato uno splendido weekend con il fidanzato. Insieme i due si divertono tantissimo e stanno bene davvero. Svela poi come sia un ritorno di fiamma: “Io e lui c’eravamo conosciuti a dicembre. Era nata sin da subito una bella conoscenza, divertente e intensa. Solo che nei giorni di Capodanno è successo qualcosa. Il mio agente mi aveva chiesto di andare a cena a Caronno in un locale di amici. Io ho accettato e anche Mariano si sarebbe dovuto aggregare. Quando ho saputo che alla serata ci sarebbe stato il mio ex Biagio D’Anelli tutto è degenerato. Non avrei voluto passare il Capodanno con l’ex e il nuovo fidanzato. Allora onde evitare problemi ho chiesto a Mariano di non venire. Io Biagio lo conosco e lo so arginare ma non volevo incomprensioni inutili“.

Quel problema col seno

Di recente si è tornato a parlare di Emanuela Tittocchia non solo per la storia con Mariano Catanzaro, ma anche per un intervento al seno che ha messo a serio rischio la sua vita. La splendida attrice era ieri ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, dove sono state mostrate le foto dell’ematoma sorto dopo l’operazione di chirurgia plastica al seno. Ha spiegato: “Circa otto anni fa ho rifatto il seno, subito dopo l’intervento sono stata molto male. Avevo dei grandi ematomi sul busto. Spaventata tornai dal chirurgo estetico che mi disse di non preoccuparmi. Stavo male, avevo nausea e febbre alta. Un mio parente medico mi consigliò di andare al pronto soccorso. Lì si accorsero che avevo un’emorragia interna e mi salvarono la vita”. Per fortuna è un brutto ricordo che Emanuela ha deciso di raccontare al pubblico, ma che ha riposto nel cassetto delle esperienze da dimenticare.



