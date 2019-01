Francesca Cipriani, incidente hot in diretta/ Isola dei Famosi 2019, foto: gioca con la gonna e si vede tutto

Francesca Cipriani non è ancora sbarcata sull’Isola dei Famosi 2019, ma fa già parlare di sè. La showgirl si è presentata nello studio milanese del reality con un abito che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Il vestito indossato dalla Cipriani era formato da scampoli di tessuto legati tra loro. Oltre a mettere in mostra il prosperoso decolletè, Francesca Cipriani ha deciso di mostrare ai telespettatori di canale 5 anche altro. Accolta in studio da Alessia Marcuzzi, la Cipriani ha dato vita ad uno dei suoi siparietti che, da una parte hanno divertito il pubblico e dall’altra hanno spaccato l’opinione pubblica. Per tutto il tempo in cui è rimasta in studio, Francesca ha giocato con gli spacchi vertiginosi del suo vestito. Ad un certo punto, però, ha giocato troppo scoprendo ciò che sarebbe dovuto restare coperto. La famosa farfallina di Belen, così, cade nel dimenticatoio di fronte all’incidente hot dell’ex pupa.

FRANCESCA CIPRIANI SBARCA ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2019 COME POLENA

Con l’incidente hot in diretta, Francesca Cipriani alza la temperatura dell’Isola dei Famosi 2019 che è pronta a riaccoglierla insieme al Mago Otelma. L’ex pupa, infatti, raggiungerà l’Honduras insieme al mago per vivere una settimana insieme agli altri naufraghi. La Cipriani è una delle prime polene che sbarcherà in Honduras e che cercherà di conquistare il cuore degli altri naufraghi che, ogni settimana, dovranno scegliere chi eliminare tra le polene. Il pubblico spera che a vincere quest’inedita sfida pensata dagli autori del reality sia proprio la Cipriani che, nella scorsa edizione, con i suoi famosi tacchi, ha dato vita a siparietti assolutamente divertenti. Con le sue forme sexy, la Cipriani è pronta anche a rubare la scena a Taylor Mega che, nonostante abbia dato vita alla prima polemica dell’Isola, potrebbe cadere nel dimenticatoio di fronte all’esuberanza e alla simpatia dell’ex naufraga.

È tutta la sera che cercava di tirarla fuori alzando il vestito. Alla fine ci è riuscita #isola pic.twitter.com/s2uT5L7rjb — Marchesa per identificazione personale (@andrexx99x) 24 gennaio 2019





